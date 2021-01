Marc Márquez commence à voir la lumière au bout du tunnel. Le sextuple champion du monde de MotoGP Il progresse dans sa guérison de sa blessure à l’humérus droit, comme l’ont déterminé les médecins lors du récent examen de six semaines. Après trois opérations il semble que, finalement, la reprise soit sur la bonne voie et celle de Cervera commence à visualiser son retour sur les pistes après six mois en cale sèche.

«Le huitième champion du monde a été visité six semaines après la chirurgie pratiquée le 3 décembre pour une pseudarthrose infectée de l’humérus droit. Une évolution clinique et radiographique satisfaisante a été confirmée pour le temps d’évolution. Le patient poursuit le traitement antibiotique spécifique et le programme de récupération fonctionnelle adapté à sa situation clinique », indique le rapport médical émis par le Repsol Honda.

Cette déclaration était assez rassurante et éclairait la récupération du bras. Depuis sa chute le 19 juillet 2020 au Grand Prix d’Espagne, à Jerez, les nouvelles ont toujours été négatives concernant son retour. Au début, les médecins lui ont donné l’autorisation de courir dans le GP MotoGP d’Andalousie, cependant, il n’a pas pu faire un seul tour et a dû reporter son retour.

De là, ce fut une véritable épreuve. Premier plaque de titane cassée Lorsqu’il a ouvert une grande fenêtre dans sa maison, ce qui a abouti à une deuxième opération, et plus tard, lorsqu’il a vu qu’il ne s’améliorait pas, il a subi une troisième opération. C’est alors qu’ils ont découvert qu’il avait un infection dans la zone blessée qui a empêché l’union des os. Marc a dû subir une troisième opération début décembre à l’hôpital Ruber Internacional de Madrid.

Objectif du Qatar

Un mois et demi après l’opération, sa récupération est “satisfaisante pour le temps d’évolution”, comme le dit le communiqué. Le traitement antibiotique qu’ils lui ont administré pour soigner l’infection fonctionne et il semble que la troisième fois sera la gagnante. Marquez il est de bonne humeur et désireux de revenir sur le vélo.

Il est encore trop tôt pour savoir s’il peut participer aux tests officiels de MotoGP au Qatar, prévue du 6 au 12 mars. Le premier grand prix de la saison aura lieu au Qatar le 28 mars. Marquez Il veut participer à ce test, mais ni lui ni son équipe ne prendront de risques. Ils ont appris la leçon des fois précédentes et cette fois, vous ne serez plus en compétition tant que vous ne serez pas complètement prêt.

Sa présence n’est pas exclue, même si elle est compliquée, tout dépendra de l’évolution du bras. Pour l’instant, la reprise est sur la bonne voie et la bonne nouvelle commence à apparaître. Márquez ne cesse de travailler pour essayer de mettre fin à l’épreuve le plus tôt possible et pouvoir à nouveau concourir et se battre pour un nouveau titre mondial en MotoGP. Pour ça il y a encore, la route est longue mais Marc Márquez C’est un combattant et il se bat de toutes ses forces pour remporter la victoire et gagner cette bataille.