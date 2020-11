La mort de Diego Armando Maradona la vente de t-shirts de la star argentine a explosé sur le marché de l’occasion. Dans les différentes plateformes en ligne d’achat et de vente d’articles, les t-shirts qu’El Pelusa portait tout au long de sa carrière sont devenus le nouvel article le plus précieux. De Boca, d’Argentine, de Naples … Ils ont même demandé 4000 euros par l’un des élastiques que l’Argentin portait en son temps dans l’équipe napolitaine.

Diego Armando Maradona Il nous a quittés le 25 novembre, à l’âge de 60 ans. La mort de l’Argentin a choqué le monde entier, notamment en Argentine, où il était considéré comme Dieu et Naples (Italie), une ville qui le vénéra comme un Saint. Son héritage dans le football durera pour toujours et son importance dans son pays natal est amplement démontrée par la succession d’images dont nous avons été témoins pendant le sillage de Maradona. L’étoile est morte et le mythe est né et, comme à tant d’autres occasions, maintenant tous les articles faisant référence à Maradona prennent de la valeur.

Les t-shirts qu’El Pelusa portait autrefois avec les dix cousus sur le dos n’ont pas tardé à proliférer à travers les différentes plateformes d’achat et de vente en ligne. De Boca, d’Argentine, de Naples et # 8230; Les élastiques portant le nom Maradona sont devenus un atout plus précieux, ainsi que tout autre produit de merchandising faisant référence aux dix argentins.

Dans un pays comme l’Argentine, où le salaire moyen avoisine les 16875 euros -environ 175 euros environ-, c’est surprenant les chiffres exorbitants auxquels ils sont prêts pour payer une chemise qui avait l’air Le fuzz. Sur la plateforme Mercadolibre, populaire en Argentine, les prix varient de 3 000 à 7 000 pesos. Dans d’autres comme Ebay, 4 000 euros ont été demandés pour une chemise Maradona del Napoli ou plus de 3 000 euros pour une chemise de l’albiceleste signée par lui.

Livres, films, chansons …

Ce ne sont pas seulement les T-shirts qui attirent désormais l’attention. Également les livres écrits autour de la figure de Maradona, les films et documentaires se sont concentrés sur sa figure et sa carrière, ainsi que sur les multiples chansons qui ont inspiré les Dix. Tout acquiert une valeur particulière ces jours-ci, après sa mort.