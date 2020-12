Après la terrible défaite 2-1 contre Boca, Lucas Pusineri a donné une conférence de presse et a clairement indiqué qu’il avait la force de rester au pouvoir. De plus, il a précisé que son avenir sera défini dans les prochains jours.

“J’ai un contrat jusqu’au 31 décembre. On va sûrement se réunir au cours de la semaine avec les managers pour déterminer la situation, il s’agira de discuter et de jeter les cartes sur la table », a déclaré l’entraîneur de Rojo.

Et dans le même esprit, il a expliqué comment le match était joué: “Je voudrais trouver une explication qui puisse me convaincre de vous commenter. C’est difficile car nous avions la possibilité d’augmenter le score avec un penalty et nous n’avons pas pu l’atteindre. Quand vous ne faites pas ce pas, vous laissez le rival vivant qui a montré sa hiérarchie. “

Pour sa part, Pusineri a expliqué pourquoi il avait sorti Silvio Romero à la mi-temps pour mettre Alan So Señora: “Silvio a donné le penalty à Roa parce qu’il avait un malaise dans l’adducteur. A la mi-temps, je n’en pouvais plus. “

“Avec So Señora, nous avons essayé de faire correspondre et d’être bien ordonné au milieu parce que Boca venait vers nous. C’était contrôlé, ils n’avaient pas de situations risquées. Nous avions l’envie de mettre un milieu de terrain comme So Señora à la défaite, car ils revenaient deux fois dans notre dos. cinq des nôtres. Cela a équilibré notre milieu de terrain “, a déclaré Pusineri.

De cette façon, la semaine prochaine sera cruciale pour définir l’avenir de Pusineri à Independiente. Les dirigeants vont jouer avec le manager Jorge Burruchaga et le coach pour définir les étapes à suivre … Va-t-il continuer?