Le culebron Leo Messi continue de parler. La star argentine met fin à son contrat à la fin de cette saison, et il n’a pas encore renouvelé. On parle de la possibilité qu’il quitte Barcelone pour signer pour Manchester City de Pep Guardiola, et plus encore après le renouvellement de l’entraîneur espagnol. Cependant, d’Angleterre, ils assurent que le club des citoyens aurait exclu sa signature.

Selon Sky Sports, les portes de Manchester City sont fermées pour le 10e du Barça et ils n’ont pas l’intention de présenter une offre au footballeur. De la chaîne britannique, ils citent des sources du club anglais, qui se cachent derrière le salaire de l’Argentin pour ne pas entreprendre sa signature. Selon ces informations, City n’est pas prêt à assumer les 100 millions d’euros par saison que Messi leur coûterait au niveau des salaires, en raison de la situation économique actuelle.

À Manchester considèrent que la performance de Leo cette saison n’est pas au niveau de ces dernières annéesIls croient également qu’il est en déclin de sa carrière et sont donc prêts à assumer une telle somme d’argent, même s’il arrive gratuitement. En fait, les médias précités assurent que ces chiffres ne sont compatibles pour aucun club en ces temps de pandémie, qui affectent gravement les caisses des entités.

De cette manière, la ville recule sur l’arrivée de la star barcelonaise, même si cela pourrait être une manœuvre de distraction pour essayer de réduire les revendications salariales du footballeur argentin. Son intérêt semble avoir diminué, quelques mois seulement après avoir tenté de le signer l’été dernier.

Aussi, samedi dernier, Pep Guardiola a insisté sur son souhait que 10 termine sa carrière à Barcelone. «Leo est un joueur du Barça. Si vous me demandez mon avis en tant que personne à qui ce club a tout donné, j’espère qu’il restera au Barça. J’aimerais qu’il prenne sa retraite là-bas », a commenté le sélectionneur en avant-première du match contre Tottenham. Pendant ce temps, à Barcelone, ils continuent de rêver que Messi se renouvelle et reste au Barça pendant de nombreuses années. Nous devrons attendre de voir ce que l’avenir nous réserve.