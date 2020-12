De son côté, la candidature de Miguel Suárez comprend des marins de haut niveau comme la médaillée olympique Angela Pumariega ou Fran Palacio. Les deux candidats participent régulièrement aux régates régionales.

Miguel Suarez

Miguel Suárez définit son projet comme “passionnant” et souligne qu’il sera “soutenu par un conseil d’administration renouvelé et disposé à travailler de la même manière que nous travaillons dans l’eau: avec enthousiasme, humilité et charisme, en transmettant toujours les valeurs inhérentes à ce sport. tels que le respect, la compétitivité, la volonté d’exceller et le travail d’équipe »Cette candidature considère “C’est une priorité pour le modèle de gestion actuel d’être mis à jour et adapté à l’époque actuelle, en mettant toujours la transparence dans la gestion en premier et en impliquant à la fois les fédérés eux-mêmes et chaque club de yacht asturien” .

Marcelo Villanueva

Pour cela, ses priorités sont: promouvoir les activités des clubs nautiques, l’organisation de régates et de stages, des conférences et des pratiques techniques, ainsi que l’élaboration d’un calendrier consensuel qui, dans la mesure du possible, permet aux athlètes de concourir en différentes modalités ou événements en même temps.

Le vote aura lieu le 22 janvier.