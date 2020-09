La WWE devrait punir Sonya Deville et Mandy Rose, déclare un vétéran de la lutte

Mandy Rose a battu Sonya Deville dans un match très attendu à SummerSlam où les enjeux étaient plus élevés que prévu. Ces deux-là devaient initialement se battre dans un match Hair vs Hair, mais cela a ensuite été converti en un concours de la WWE Loser Leaves. Conformément à la stipulation, Deville a été contraint de quitter la WWE après la plus grande fête de l’été.

Le match Hair vs Hair a apparemment été changé en raison de la demande de l’avocat de Sonya Deville, car elle est impliquée dans une affaire judiciaire avec son harceleur qui a également tenté de l’enlever. Selon le Wrestling Observer Newsletter, Deville devait perdre le match, de toute façon, mais elle n’était pas censée avoir la tête complètement rasée.

Affaire d’enlèvement de la star de la WWE Sonya Deville: détails troublants sur la victime

Au contraire, elle aurait pu créer un nouveau look radical qui aurait également pu l’aider dans une sorte de passage d’actrice. (Sonya Deville aurait tenté de s’accorder pour le personnage de Catwoman)

«L’idée originale n’était pas de raser sa chauve, mais de lui couper la plupart de ses cheveux pour une sorte de rôle d’acteur. On ne sait pas combien de temps elle sera partie mais elle ne quittera pas la WWE. «

Sonya Deville serait de retour à la WWE et elle pourrait présenter des cheveux plus courts en raison d’un rôle d’acteur. Pour l’instant, elle traverse une période difficile alors que le procès de son harceleur est en cours. Elle pourrait avoir des moments effrayants dans sa vie jusqu’à ce que le juge entende une décision et que l’homme nommé Philip Thomas II soit traduit en justice.

Comme indiqué précédemment, Sonya Deville a échappé à une situation dangereuse lorsque le harceleur a envahi sa maison. Un homme du nom de Philip Thomas II la traquait en ligne pendant des années, puis il a planifié une tentative d’enlèvement. Au moment où les policiers sont arrivés sur les lieux, elle avait un invité chez elle.

Plus tard, il a été révélé que Mandy Rose était cet invité qui a vraiment brisé toutes les choses kayfabe à la WWE. Ils ont passé du temps ensemble comme de bons amis alors qu’à la télévision, ils étaient des ennemis acharnés.

Certains pensent que Sonya Deville et Mandy Rose ont ruiné la légitimité de leur scénario de la WWE et Jim Cornette en fait partie.

La WWE devrait punir Sonya Deville et Mandy Rose, déclare un vétéran de la lutte

L’ancien chef créatif de la WWE a parlé de ce om son Podcast Jim Cornette Experience. Cornette a déclaré que Mandy Rose et Sonya Deville devraient être licenciées pour avoir brisé kayfabe. Il avait l’air plutôt old school avec ces commentaires, mais là encore, les superstars maintiennent la rivalité kayfabe dans la vraie vie pour le bien de leur personnage de télévision et de leurs intrigues.

En réalité, Mandy Rose vit à Fort Lauderdale et elle restait avec Sonya Deville à Orlando car la WWE a exigé que leurs superstars soient à Orlando pour le tournage d’un épisode télévisé.

La société n’a donc même pas infligé d’amende à Sonya Deville et Mandy Rose. Nous sommes dans une autre ère de lutte professionnelle, mais ils cachaient autant que possible leur amitié hors écran. Il ne serait pas sorti si ce n’était le harceleur.