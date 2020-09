Colby Covington joue un jeu dangereux avec le personnage de MAGA qu’il a adopté lors de sa récente montée en popularité. Qu’il le réalise ou non, quand il entre dans l’Octogone, c’est une guerre d’idéologies car l’outil promotionnel de choix du joueur de 32 ans est celui qui consiste en une rhétorique enflammée qui fait écho aux coins xénophobes sales de l’Amérique.

Après avoir dominé Tyron Woodley à l’UFC Fight Night avec un TKO de cinquième ronde, Covington a plongé dans son sac de tours MAGA pour dénigrer l’homme qu’il a vaincu. Avec une histoire de mauvais sang entre les deux, Covington a choisi de maintenir la mascarade et non seulement d’attaquer Woodley, mais aussi les manifestations contre la brutalité policière qui ont pris d’assaut le pays.

PLUS: Le combattant de l’UFC Kamaru Usman critique le message anti-protestataire de Colby Covington sur les flics

«(Tyron Woodley) défend les criminels à vie», a déclaré Covington. «Black Lives Matter est un simulacre complet. C’est une blague. Vous parlez de gens qui sont de véritables terroristes et criminels. Ces gens qui ne sont pas des cols bleus travailleurs et américains. Ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des criminels. »

Il a ajouté plus tard à propos de Woodley: «C’est un communiste; c’est un marxiste. Il représente les criminels. Il déteste l’Amérique. C’est pourquoi il s’est cassé ce soir.

Avec un pays en désaccord avant l’une des élections présidentielles les plus importantes de l’histoire américaine, Covington a choisi de verser de l’essence sur le feu afin de maintenir sa mascarade. Il a reçu un appel téléphonique du président Trump après sa victoire et a craché ses fanfaronnades qui feraient certainement sourire le 45e président du bureau ovale.

Pour être clair, l’affiliation politique de Covington n’est pas le problème ici. Les athlètes peuvent voter pour qui ils veulent. Cependant, dans le cas de Covington, ce qu’il fait va au-delà du soutien d’un candidat – il attaque un groupe de personnes qui réclament l’égalité d’une manière incendiaire qui plonge les pieds dans un racisme à part entière.

Si vous hésitez à l’idée que Covington affiche un fanatisme à part entière, voici d’autres preuves:

Peu de temps après sa victoire, Covington s’est engagé dans une guerre des mots avec l’actuel champion des poids welters de l’UFC, Kamaru Usman, qui a arrêté Covington en décembre dernier. Après qu’Usman ait mentionné l’appel téléphonique de Covington de Trump, l’ancien champion intérimaire des poids welters a déclenché une salve d’insultes manifestement racistes.

«De qui avez-vous reçu un appel? Avez-vous reçu un appel de, flippant, votre petite tribu? Vous ont-ils donné des signaux de fumée pour vous? Tu es une blague Marty Fake Newsman! »

C’est l’équivalent du «bon vieux temps» de la lutte professionnelle lorsque Bobby «The Brain» Heenan se moquait de l’héritage mexicain de Tito Santana en le traitant de «wetback mexicain» ou de «ramasseur d’ordures ignorant». La différence est que Heenan faisait cela dans les années 1980 lorsque ce comportement était jugé acceptable par beaucoup. Ce n’est pas le cas en 2020. Mais, hélas, nous y sommes.

Mais comment en sommes-nous arrivés là? Plus important encore, comment en sommes-nous arrivés à un endroit où les médias MMA, pour la plupart, sont restés silencieux sur la question?

Commençons par Covington.

Avant que le talon proverbial de Covington ne se transforme en notoriété, il était sur le point d’être libéré de l’UFC malgré sa 12-1 et une séquence de quatre victoires consécutives avant son combat de 2017 avec Demian Maia. La raison n’avait pas grand chose à voir avec son succès à l’intérieur de l’Octogone, mais aussi avec son style de combat en tant que grinder de lutte qui manquait de personnalité pour se remettre des fans.

Bien que les graines aient été plantées pour son nouveau personnage, il était élogieux et gentil avec les fans asiatiques après avoir battu Dong Hyun Kim. Mais il a clairement remarqué ce que Chael Sonnen faisait avec sa bouche en tant que combattant basé sur la lutte qui avait un style très similaire à celui de Covington. Il savait quoi faire ensuite.

Empruntant beaucoup à Sonnen, Conor McGregor et les talons de lutte professionnelle des années 80 qui se moquaient des cultures de leurs adversaires, Covington a revêtu un nouveau costume explosif. Mais cette tenue serait enracinée dans le monde réel car le terme de Trump en tant que POTUS a donné à Covington l’idée d’un personnage qui utiliserait la controverse de la vie réelle pour renforcer son profil. Covington n’avait pas l’esprit de McGregor et son don de bavardage qui lui permettait de contrarier ses adversaires pour les soumettre. Au lieu de cela, il a visé d’autres cultures tout en mettant sur la mentalité «Make America Great Again».

Cela a commencé avec sa victoire sur Maia au Brésil où il a qualifié le pays de «dépotoir» et les Brésiliens «d’animaux sales».

Il a fait la une des journaux tout en aliénant ses coéquipiers multiculturels de l’American Top Team. Quoi qu’il en soit, il a obtenu ce qu’il voulait et a plongé.

Il a défendu Trump, portait régulièrement un chapeau rouge MAGA et visait quiconque n’était pas blanc. Non sérieusement. Cela peut sembler hyperbolique de dire que la nouvelle tenue de Covington était celle d’un nationaliste blanc, mais ses actions au cours des dernières années ont certainement fait l’affaire.

Ses actions l’ont amené à quitter son gymnase et à perdre quelques amis, mais il a une nouvelle légion de fans qui ont été renforcés par Covington. Cela aide aussi qu’il soit un très bon combattant.

Chaque combat a été une guerre culturelle, et tout a culminé lorsque Covington a affronté Usman à l’UFC 245 pour le titre des poids welters. Cette fois, cependant, sa bouche a écrit un chèque que son arrière ne pouvait pas encaisser et a été arrêté au cinquième round du combat. Mais cela n’a pas empêché Covington de se dérober à chaque occasion. Le pays étant divisé alors que les manifestations font rage à travers le pays après la mort de plusieurs hommes et femmes noirs aux mains de la police au cours des derniers mois, Covington a trouvé une nouvelle cible.

Il est au-dessus de sa tête sur celui-ci. Ce n’est pas une idée que Covington dénigre verbalement. C’est une réalité et des vies se perdent.

Et quand vous vivez le gadget aussi longtemps que Covington, vous devenez le gadget. Il n’y a pas de recul maintenant parce que vous êtes trop profond. Cela ne veut pas dire qu’il n’était pas un partisan de Trump auparavant, mais tout est amplifié maintenant, et Covington patauge dans des eaux qui dépassent ses connaissances approfondies. Plutôt que de tenter intelligemment de soutenir ses déclarations, Covington a opté pour le fruit à portée de main en qualifiant les manifestants de «terroristes» et en lançant des coups mal avisés à LeBron James.

Traiter Woodley de communiste et marxiste et ne pas pouvoir étayer ces affirmations lorsqu’il a été contesté lors de la conférence de presse d’après-combat était un indice que Covington traversait un territoire qu’il n’était pas apte à gérer. Il ne peut pas se défendre intelligemment dans un débat sur le sujet et court le risque d’être démantelé par quelqu’un qui le peut. L’égalité raciale n’est pas un jeu, pourtant Covington se sent à l’aise dans ce rôle.

Pourquoi?

Eh bien, lorsque le visage de la promotion pour laquelle vous vous battez est un fervent partisan de Trump qui a pris la parole à la convention RNC et a suggéré que les villes étaient confrontées à une «destruction sans loi» à cause des manifestations, mais n’ont jamais abordé une seule fois la brutalité policière, vous n’obtenez pas simplement un laissez-passer, vous obtenez une approbation à part entière.

Lorsque Tyron Woodley a remporté le titre des poids welter de l’UFC, il n’a pas été autorisé à se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer le président Obama. Mais Covington a remporté un titre intérimaire et est devenu le meilleur ami de Trump alors que White jouait la liaison avec cette nouvelle relation entre le président et le combattant de l’UFC.

À travers toute cette controverse et ces crachats de haine, White n’a pas fait grand-chose pour freiner les actions de Covington. En fait, il approuve ce comportement car il correspond à ses propres convictions.

“L’une des choses que nous n’avons jamais faites ici à l’UFC est d’empêcher les gens d’exprimer ce qu’ils ressentent à propos de certaines choses à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Octogone”, a déclaré White aux journalistes après le combat. «Même si c’est moi. Si c’est à propos de moi. Qui parle plus de liberté d’expression que nous? Nous laissons littéralement nos gens faire ou dire tout ce qu’ils font. C’est normal.”

Ce qui est normal pour White, c’est de soutenir les combattants qui partagent des convictions similaires. Lors d’un récent rassemblement Trump, White était présent avec Henry Cejudo et Justin Gaethje. Ce n’est pas par hasard que White leur fait souvent l’éloge alors que Tyron Woodley et Kamaru Usman n’ont pas reçu le même type de soutien promotionnel.

Pour cette raison, la base de fans de l’UFC est devenue un terreau fertile pour les conservateurs qui partagent ces croyances. Ils n’ont pas à s’inquiéter d’une bannière Black Lives Matter dans l’Octogone ou de tout ce qui soutient l’égalité raciale malgré la composition des combattants MMA étant principalement des minorités et des combattants étrangers. Ce sont les mêmes personnes qui crient «gardez la politique hors de mes sports» jusqu’à ce que ce soit la politique qu’elles approuvent.

Consultez n’importe quelle section de commentaires sur votre site Web préféré avec une histoire sur un combattant de la minorité et vous serez étonné de ce qui est dit. Les médias sociaux regorgent de fans de l’UFC qui courent sur des combattants noirs. Angela Hill est récemment devenue la première femme afro-américaine à faire la une d’une carte UFC et une interview avec MMA Fighting où Hill l’a abordé a frappé les médias sociaux. Les mentions étaient jonchées de «personne ne s’en soucie», «elle a une mauvaise attitude» et de diverses autres remarques désobligeantes. Quelque chose qui devrait être célébré – et, honnêtement, il est surprenant qu’il y ait encore des «premières» pour les Afro-Américains en 2020 – et non pas crié par ce que Covington a fièrement appelé la «majorité silencieuse».

En parlant de silence, les médias MMA n’ont, pour la plupart, presque rien dit sur les actions de Covington au cours des dernières années. Il existe de nombreuses possibilités d’aborder ce problème dans les podcasts et les éditoriaux, mais les principaux médias n’ont rapporté que ce qui a été dit et ont laissé l’éditorialisation aux combats eux-mêmes.

Une partie du problème est le manque de diversité dans les médias MMA. Là où la NBA et la NFL ont beaucoup de diversité avec des minorités et des femmes complétant la couverture avec une variété de points de vue, le MMA est encore loin derrière à cet égard. En raison du manque de perspective, le sujet est passé sous silence.

Cela ne signifie pas nécessairement que les médias MMA approuvent ce comportement, mais cela précise que ce type de couverture est en dehors de sa profondeur. Et quand le président de l’UFC plaide en faveur de Covington – et est connu pour interdire les journalistes qui le frottent dans le mauvais sens – qui va risquer ses références en défiant White et l’un de ses combattants préférés sur les questions des Noirs en Amérique?

Lorsque White a été interrogée par Cassandra Cousineau, une journaliste afro-américaine, sur les manifestations en cours de Black Lives Matter et sur les combattants qui ont fait des déclarations de soutien à l’intérieur de l’Octogone, le président de l’UFC n’a pas été en mesure de répondre.

Considérant que toutes les autres grandes organisations sportives ont publié une sorte de déclaration en faveur de Black Lives Matter mais White ne pouvait que rassembler «Je ne comprends pas ce que vous demandez» au nom de l’UFC en dit long sur la promotion et pourquoi Covington s’est senti à l’aise de faire ce qu’il a fait.

L’UFC a un problème de race que personne affilié à l’organisation ne veut admettre ouvertement. Comme le président américain, il se plie à un public qui applaudit à cette rhétorique xénophobe dangereuse. Et si personne ne les tient responsables, cela ne fera que continuer.