Le pilote asturien est récemment devenu un «sujet tendance» en montrant ses capacités en kart. Bien que beaucoup de ses followers sur Twitter n’aient pas hésité à vanter publiquement ses compétences, certains l’ont également critiqué. Fernando AlonsoLoin de se retenir, il a répondu à l’un de ses «haters» avec un whoosh très applaudi.

“Pour ce que tu as été … tout ça à cause de McLaren«C’était ce que l’utilisateur de Twitter a écrit à Alonso. “C’est vrai, Être à Indy, Dakar, gagner Daytona, deux fois Le Mans et un championnat du monde a été un peu régulier … Oh, et je retourne en Formule 1, mais non, voyons si je me concentre au moins sur Play », a été la réponse du double champion.

Oui. La vérité est qu’être à Indy, Dakar, gagner Daytona, 2 Lemans et un championnat du monde a été un peu régulier… 🤷‍♂️😂! Ah, que je retourne en f1 les prochaines années! Non … voyons si le jeu au moins je me concentre 😘 – Fernando Alonso (@alo_oficial) 26 octobre 2020

Fait intéressant, après le différend Indianapolis 500, Fernando Alonso Il a parlé des critiques comme ceci: «Dans le passé, c’était quelque chose qui me bouleversait et changeait mon humeur, mais maintenant à 39 ans je le prends plus calmement et avec plus de grâce». Et c’est que l’Asturien est habitué à ce qu’il y ait ceux qui vont trop malins quand ils se réfèrent à lui. “Quand quelque chose ne va pas, ils vous ont opposé leur veto ou c’était déjà connu, quand quelque chose va bien, c’était aussi connu. Pour quelqu’un qui a deux championnats du monde de Formule 1 pour courir le Dakar et l’Indianapolis 500, sans autre objectif que de le terminer. Quand beaucoup le font, laissez-les parler», A-t-il ajouté, à bout de souffle pour ses réalisations.

Désormais, Fernando Alonso est ambitieux pour son retour en Formule 1. “Je vois bien le projet Renault car sinon, je ne serais pas allé avec eux. Je sais que l’an prochain, ils auront les mêmes résultats que lors de la course de dimanche prochain. Les voitures seront exactement les mêmes, donc J’espère pouvoir préparer un bon projet pour 2022. Mieux vaut le faire en conduisant, et au sein de l’équipe, que de jouer à Play». terminé.