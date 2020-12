Mis à jour le 30/11/2020 à 20:16

WhatsApp C’est l’une des applications que de nombreuses personnes utilisent pour discuter. Bien que l’application dispose d’une série de fonctions telles que la possibilité d’envoyer des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants animés, entre autres types de contenu multimédia, les utilisateurs ont parfois tendance à les compléter avec d’autres applications secondaires.

C’est pourquoi beaucoup ont déjà Déchargé la APK totalement gratuit appelé Labalabi pour WhatsApp. Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert? Si je la télécharge, l’application de messagerie rapide sera-t-elle bloquée? Eh bien, nous vous le disons.

REGARDEZ: WhatsApp Plus V9.00 est mis à jour AUJOURD’HUI: sachez toutes les nouvelles que l’APK apporte

Mieux encore, cela n’a rien à voir avec WhatsApp Plus, l’application modifiée qui peut provoquer le blocage de vos conversations.

Labalabi for WhatsApp est un programme mobile qui vise à pouvoir discuter avec n’importe qui sans avoir de numéro, ainsi, à travers lui, vous pouvez rapidement ouvrir WhatsApp Web.

Avec lui, vous pouvez même passer des appels avec un tout nouveau numéro. Où puis-je télécharger? Bien qu’il existe plusieurs sites Web, nous en mentionnons ici quelques-uns.

Labalabi pour WhatsApp peut être téléchargé via APK pur complètement gratuit. Lorsque vous l’obtenez, vous devez autoriser votre téléphone portable à installer des applications tierces, puis ouvrir l’application et elle demandera une configuration. Voici à quoi ressemble l’application Labalabi pour WhatsApp, la même que vous pouvez installer via un APK. (Photo: MAG) Accordez les autorisations correspondantes et le tour est joué. Le seul inconvénient est qu’il est plein de publicités, ce qui rend un peu impossible la navigation dans l’application. D’autre part, le côté positif est qu’il ne vous demande jamais d’accéder aux informations de vos contacts ou sur votre téléphone, pour l’instant il ne peut être installé que sur les terminaux Android Sur l’iPhone, ce n’est pas possible.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

VIDÉO RECOMMANDÉE

Rencontrez Discord, l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP