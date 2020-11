Herrerita et Artabe, à Pola de Siero, devant le restaurant Nemesio.

Artabe, avec Lángara, dans l’une des visites du second à Oviedo.

Artabe, en parallèle, s’est lié d’amitié avec Lángara grâce à son bar: un arrêt obligatoire pour le bar d’Andoain à chaque visite à Oviedo après avoir raccroché les bottes. Basque comme Lángara, la compréhension fut instantanée. Et donc Artabe a eu plus de facilité à réunir les deux légendes d’Oviedo pour un repas. C’était au restaurant Casa Nemesio, à Pola de Siero, au milieu des années 1970. Iñaki, le plus jeune fils d’Artabe, connaît l’anecdote de son père. «Lángara et Herrerita n’avaient aucune relation et mon père les a réunis. Il nous a dit à plusieurs reprises qu’il les avait trompés. Il nous a toujours dit à propos de la nourriture que c’était bon, mais qu’il y avait une certaine tension. Après les vins, les choses se sont améliorées », se souvient Artabe, qui définit son père comme« l’ami des batailles perdues ». Artabe Jr. se réfère à la bonhomie de son père avec la plus humble, une caractéristique qui l’a toujours accompagné malgré le fait que dans sa vie l’argent n’a jamais abondé. C’est pourquoi les amis du football l’ont apprécié. Julio Marigil (1936-2013) était pratiquement son frère. Ils ont joué ensemble pour Logroñés et ont signé plus tard pour Oviedo. Avec lui, il a partagé d’innombrables expériences et aventures.

Le repas organisé par Artabe – debout – avec Lángara, deuxième à gauche, et Herrerita, à droite, avec plus de participants.

Artabe, accroupi, et Julio Marigil, avant un match avec Oviedo.

L’un d’eux a été la création de la Peña Artabe, le précurseur de l’équipe de Peña Marigil. Artabe, qui vivait rue Cervantes, a acquis une ferme à Lugones après sa retraite et a toujours eu l’illusion de créer un grand projet sportif basé sur le football. D’où la Peña Artabe, une équipe qui est venue concourir et qui a également gagné des adeptes. Ils se sont rencontrés au bar. Plus tard, sur le terrain de cette ferme, Artabe a ouvert une pépinière. C’était l’un des premiers des Asturies. «C’était un précurseur», dit son fils.

Le football était sa vie, bien qu’en réalité il ait toujours voulu être cycliste. «Il a dit qu’ils payaient peu», plaisante Iñaki Artabe. Et ainsi, entre les blagues et les matchs de Nadal, la lumière d’Artabe s’est éteinte, même si elle restera toujours dans l’histoire d’Oviedo.