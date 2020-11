Ce n’est pas facile pour Antoine Griezmann trouvez votre place dans le FC Barcelona. L’attaquant du groupe culé n’a pas réussi à obtenir la pertinence qu’il a obtenue à l’Atlético de Madrid. À sa deuxième saison, sa situation ne s’est pas encore stabilisée et Ronald Koeman est venu pour s’en passer dans les jeux importants. Après une discussion entre l’entraîneur et les Français, ils ont atteint un accord pour trouver une solution à l’ajustement de Griezmann et, apparemment lors des dernières réunions, cela semble fonctionner.

Le footballeur a demandé de ne plus jouer dans le groupe. Griezmann ne se sent pas à l’aise de jouer en tant qu’ailier au Barça, un poste dans lequel ses compétences ne brillent pas. Lors de son premier cours, la présence de Suárez et de l’immeuble 4-3-3 a conditionné la position du Français dans le schéma culé. Cependant, avec le nouveau schéma mis en œuvre par Koeman et l’absence d’un neuf clair, considère qu’il peut donner une meilleure performance en jouant à la pointe ou en hameçon.

La présence de joueurs comme Ansu Fati, Dembélé ou encore Coutinho, d’un profil beaucoup plus électrique que celui de Griezmann, font que l’ex de l’Athletic est en évidence lors de la partie jetée à la bande en comparaison avec ses compagnons. Une situation qui a conduit à la fois Koeman et l’attaquant à lui donner un nouveau rôle dans lequel il se sent plus à l’aise et peut être plus utile pour les intérêts de l’équipe.

Avant la dernière pause de l’équipe nationale, les Néerlandais et les Français se sont rencontrés et ont scellé un pacte. Dans le, l’entraîneur des Blaugrana a accepté la demande de son footballeur de ne pas jouer plus sur les côtés. Griezmann sait que sa capacité de score peut être décisive, ainsi que celle associative avec le reste des membres de l’attaque culé. Par conséquent, il veut jouer établi comme un neuf ou du milieu de terrain.

Depuis cette conversation, le Français a vu comment Koeman a réalisé son souhait. Bien que le mois dernier, il n’ait pas participé à des matchs importants depuis le début, comme les débuts européens contre Ferencvaros ou le Clásico contre le Real Madrid – dans lequel il n’a joué que 10 minutes -, sa position a varié par rapport à ce qui a été vu dans le premiers matchs sous les ordres de l’entraîneur néerlandais.

Puisqu’il joue au centre-ville plutôt que dans un groupe, Griezmann a eu une plus grande influence dans le jeu Équipe. En effet, Koeman l’a félicité pour ses performances lors des derniers matchs, ce à quoi le Français n’était pas habitué au cours de la dernière saison et demie. Cependant, ce qu’il n’a pas réussi à réaliser, c’est de mettre fin au manque d’efficacité de Barcelone devant le but. Pour le moment, il n’a réussi à marquer qu’un but, indispensable pour sauver un match nul contre Alavés en Ligue.