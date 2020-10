L’entraîneur Sergio Cubero s’adresse aux joueurs de l’ADBA lors du match contre Barakaldo. | Mara Villamuza

“Nous sommes épuisés.” Ceci est clairement expliqué par María José Ondina, présidente de l’ADBA, un club auquel appartient la principale équipe féminine de basket-ball des Asturies, le seul à concourir en Ligue féminine 2, qui tente d’organiser un voyage pour jouer ce week-end dans les îles. Canarias deux matchs sans être très clair s’ils peuvent le faire. Et tout cela au début de la saison où ils n’ont pu jouer que deux des quatre matchs auxquels ils auraient dû jouer.

L’ADBA a voulu profiter de ce week-end pour jouer demain contre Adareva Tenerife et samedi l’un des matchs qui ont dû être reportés, celui qui mesurait Magectias, en l’occurrence à Lanzarote. Une façon d’économiser des dépenses. Le problème est que, jusqu’à hier, personne n’avait confirmé s’ils pouvaient ou non quitter les Asturies pour jouer dans leur ligue de basket-ball. La conséquence la plus directe de cette incertitude est d’ordre économique. Le prix des billets, qu’ils n’avaient pas encore achetés hier, est passé des 80 euros qui auraient pu leur coûter il y a deux semaines aux 221 dans lesquels ils se trouvaient déjà hier. Tout cela oblige le club à voyager avec juste assez: neuf joueurs, deux entraîneurs et un kinésithérapeute, indispensables pour jouer deux matchs en deux jours.

“Le pire, c’est l’incertitude”, explique le président du club, désespéré face à l’organisation déjà compliquée d’un voyage dans lequel ils devront faire deux nuits. Tout cela signifie que le voyage peut être déclenché au-dessus de 3.000 euros lorsque le budget est pour toute la saison et pour tous les clubs de 90.000. L’option de ne pas voyager ne convainc pas non plus Ondina car une autre question se pose: “Quand jouons-nous à ces jeux?”