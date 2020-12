Miralem Pjanic ne se comporte pas comme prévu à Barcelone. Footballeur bosniaque est venu renforcer le noyau et prendre la place laissée par Arthur Melo, mais l’ancienne Juventus n’a pas convaincu un Ronald Koeman qui préfère continuer à maintenir le couple De Jong – Sergio Busquets ou, même, quand l’un de ces deux est absent, mettre Pedri dans une position plus arriérée.

Jusqu’au moment, Pjanic a disputé neuf matchs de championnat, n’en commençant que deux. Le dernier d’entre eux, dans la confortable victoire des Catalans contre Valladolid, où les absences de footballeurs comme Coutinho ou Griezmann ont permis de voir la meilleure version d’un Leo Messi associé à merveille à Pedri, générant un climat d’optimisme et d’illusion aux fans de Barcelone.

Avant d’atteindre le choc joué contre l’équipe de Pucelano, Pjanic a vécu quelques jours pendant lesquels il a souffert de ne pas jouer. Par exemple, contre la Real Sociedad, Barcelone a gagné 2-1 et Ronald Koeman Il a préféré admettre Carles Aleñá plutôt que le Bosniaque, bien que ce jour-là, il finirait par jouer pendant un quart d’heure. Contre Valence, également au Camp Nou, Pedri a débuté dans le double pivot et en seconde période, alors qu’il se préparait à entrer dans l’équipe, il a marqué 2-2 et l’entraîneur du Barça l’a renvoyé sur le banc. Aussi Il finirait par sauter dans le rectangle de jeu, mais à la minute 85.

L’ancienne Juventus eta s’est publiquement plaint de son manque de minutes. Habitué à être important dans la Vecchia Signora, Miralem Pjanic voit relégué au second plan au Camp Nou. En Santander League, il n’a joué que 281 minutes, ce qui contraste avec les 471 ′ de la Ligue des champions. Le milieu de terrain bosniaque a été un partant dans tous les matches de la plus haute compétition continentale, étant le footballeur avec lequel Koeman tente de donner du repos à Sergio Busquets.

Au total 752 minutes jusqu’à présent cette saison qui entrent en collision avec les plus de 1000 qui ajoutent, par exemple, le Canary Pedri sur ses jambes entre la Ligue et la Ligue des champions. Pjanic, un footballeur vétéran avec beaucoup d’expérience au plus haut niveau, n’est pas content de la perte de visibilité lors de la signature pour Barcelone et en plus de cela, il voit comment les plus jeunes piétinent et volent les minutes dont il a besoin.

Et est-ce que quand il a été sur le green, Miralem Pjanic n’a pas montré qu’il méritait ces minutes non plus. Contre Valladolid, il a signé l’un de ses meilleurs matchs en tant que culé, mais il était en phase avec toute l’équipe pour battre l’équipe de Sergio González à José Zorrilla. Avant cette victoire, le Bosniaque a proposé une version froide et avec une performance bien pire que prévu.

ETCela conduit à rappeler cette opération que Barcelone a signée pour le signer. Les azulgranas ont accepté vendre Arthur Melo à la Juventus pour saisir l’argent nécessaire pour faire face aux comptes, mais ensuite ils ont dû engager Miralem Pjanic. Pratiquement un troc que chaque fan de culé et tout spectateur considérait comme une opération bâclée. Ils ont signé un footballeur de 30 ans et se sont débarrassés d’un joueur de 24 ans alors que l’équipe et le club avaient besoin d’un renouvellement de l’équipe.

Outre le sujet des âges, maintenant sur le terrain, il se reflète que, peut-être, l’opération sportive n’était pas trop bonne. Arthur a également besoin de son temps pour s’adapter à la Juventus, mais il a déjà laissé de bons détails dont son club et ses fans sont très heureux. En Serie A, il a joué plus de minutes que Pjanic, mais contrairement au Bosniaque, où le Brésilien repose est en Ligue des champions.

En bref, pratiquement un tiers de la saison a été joué, mais en voyant les deux joueurs, on peut dire que Arthur a éveillé plus d’optimisme et de confiance dans sa nouvelle équipe que Pjanic à Barcelone. Il reste encore beaucoup à faire et Busquets aura besoin de plus de repos, mais le Bosniaque doit augmenter cette performance avec laquelle il peut convaincre Ronald Koeman de lui donner plus d’opportunités qu’il n’en a eu jusqu’à présent pour ses plaintes du public concernant son manque de minutes. avoir une bonne base sur laquelle s’appuyer.