Déconcerté, étant donné la finale de la Ligue des champions, on pourrait penser que le football italien est encore très loin de cette qualité générale. Êtes-vous d’accord?

« Oui, nous sommes très loin et je dois vous dire que si l’Inter est meilleur que la Juventus pour le moment, la Ligue Europa n’est même pas proche de la Ligue des champions, c’est autre chose, nous sommes à un niveau beaucoup plus bas. que l’homme décisif de la finale était De Jong avec son doublé: eh bien, je ne pense pas que De Jong jouerait en tant que starter dans les meilleurs clubs des Champions «

Inter Chapter: Est-ce que Conte reste ou part?

« Je n’ai aucune idée, sérieusement, j’ai du mal à comprendre »

Qu’est-ce que tu ne comprends pas?

« Evidemment le club ne veut pas l’exempter, mais si Conte veut partir c’est son droit, cela me semble clair. Je ne comprends pas ces choses, je ne connais pas bien ce type de langage, il me semble un faux langage, qui est utilisé quand il veut obtenir quelque chose de plus. J’aimerais que les gens comprennent ça aussi. Je trouve ça indigne. Tu veux y aller? Tu pars. Ils démissionnent et ça s’arrête là. Et quand ça se termine, tu offres du champagne pour tout le monde. «

Belle photo, mais il ne me semble pas adhérer à Conte. Je vous demande: que deviendra Allegri?

« Je ne pense pas que ce soit déjà fait avec l’Inter. La vraie surprise est qu’il est libre fin août. Nous avons toujours pensé qu’il avait un accord avec une équipe, mais évidemment ce n’est pas le cas. La vraie nouvelle est qu’il est libre. qui ne s’est pas encore marié ».

Allegri, Sarri, Spalletti. Et puis en bas niveau Mazzarri, Semplici, Maran. Tant de gros sortis.

« Les meilleurs sont sortis, c’est la vérité. Notre vrai problème est notre manque d’expérience. Nous n’avons plus d’enseignants, de personnes avec qui apprendre. Tout un mouvement est en crise. »

Pensez-vous que si les cas de contagion augmentent, la Serie A risque de glisser?

« En ce mois d’août de retours de vacances, les infections ont augmenté. Auparavant, les joueurs étaient écouvillons tous les trois jours, et en fait en Ligue des champions et en Ligue Europa, cela fonctionnait. Mais il y aura un championnat complètement bouleversé, c’est sûr. Attendons les groupes puis les playoffs, j’ai peur qu’il y ait urgence à resserrer la saison «

Quel marché attendez-vous? Raiola a dit que le vrai marché aura lieu en janvier?

« Il y a peu d’argent, il n’y a plus de marché, il y a trois ou quatre marchés dans l’année. Les vrais échanges – les plus importants – on peut les faire entre dix entreprises en Europe, je veux dire des échanges avec des acteurs de même niveau. le reste tous les autres clubs A échangeront des joueurs de bas niveau, des gens bon marché et de qualité moyenne-basse. Mais sur le marché, permettez-moi d’ajouter une chose. «

Je t’en prie.

« Le grand mystère du marché des transferts est la Juventus. L’affaire Conte couvre les problèmes de la Juventus. La question est: la Juventus partira-t-elle ou doublera-t-elle? C’est une inconnue, après tant d’années de certitude, nous sommes confrontés à un moment possible de tournant « .

On sait que le Ballon d’Or ne sera pas décerné cette année. Mais à qui le donnerais-tu?

« Pour Lewandowski. C’était un grand joueur dans la meilleure équipe, il a remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Bundesliga et de la Coupe d’Allemagne. Il n’est plus un joueur inventé maintenant. Il est décisif, il est un champion. »