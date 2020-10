April Del Rio

Journal La Jornada

Vendredi 30 octobre 2020, p. 9

Après 588 jours à la tête de l’Association mexicaine de basket-ball (Ademeba), Xóchitl Lagarda a présenté sa démission de l’organisme à la demande du conseil d’administration et des associations qui le composent, pour non-respect de la rédaction des statuts et des dispositions de la Fédération internationale de Burst sport, et devant le risque de désaffiliation pour le Mexique, celui-ci a mis en garde par le Tribunal Arbitral du Sport.

La responsable de Sonora, qui a pris les rênes de l’Ademeba sans formation de basket-ball, mais soutenue par Ana Guevara dans une assemblée qui a suscité la controverse, a renoncé à sa position car la participation du Mexique à des compétitions telles que le Centrobasquet féminin était en danger, en janvier prochain. au siège à définir, ainsi que les qualifications aux championnats du monde des deux branches.

En ma qualité de président de l’Ademeba, je soumets très respectueusement ma démission irrévocable avec effet immédiat. Pour ma part et à titre personnel, je renonce à faire partie du réseau de la corruption et d’être un mexicain courbé, je renonce à ne plus être l’intention qui a été eue en m’engageant pour devenir une marionnette, je renonce à être une couverture, a déclaré Lagarda dans une lettre qu’il a lue dans une vidéo d’Hermosillo et qu’il adresse au chef de la Commission nationale de la culture physique et des sports, au président de la FIBA, Hamane Niang, aux autres dirigeants de FIBA ​​Amériques et aux associés eux-mêmes qui ont demandé sa démission.

Compte tenu de sa réponse nulle et afin de sauvegarder les intérêts sportifs de l’Ademeba, nous demandons sa démission immédiate, ont déclaré les membres du comité exécutif de l’organisme dans un document envoyé à Lagarda hier.

C’est indispensable et urgent. Le non-respect des dispositions de la FIBA, confirmées par la TAS, entraînera la désaffiliation du basket mexicain dans les compétitions internationales Sub 15, 16 et 17, les fenêtres de qualification pour le prochain cycle olympique masculin et le Centrobasquet féminin le plus élevé de qualification. aux championnats du monde. Cela générera des dégâts irréparables qui affecteront les prochaines générations, à tous les niveaux et catégories, notent les associés.

La fin est trop de corruption, il y a trop de mauvaises habitudes, les racines négatives sont trop importantes et la juridiction nationale et internationale qui le permet est très large. Il est clair pour moi que ce qui prévaut, c’est la mauvaise intention et l’esprit déstabilisateur, a fait valoir Lagarda dans sa lettre, une nouvelle page de l’histoire de 25 ans de conflits par la direction du basket mexicain.

Le 13 novembre, une assemblée électorale se tiendra pour Ademeba, un organisme internationalement reconnu, accordé par le Comité olympique mexicain et Conade après plus d’une décennie de fractures.

Alternativement, la Fédération mexicaine de basket-ball AC l’emporte, présidée par Agustín Villa, et n’est enregistrée que auprès de la Confédération mexicaine des sports, en dehors du système sportif national.