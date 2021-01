Après un peu plus de deux mois après son dernier match, Rafael Nadal il est prêt à reprendre la piste et à entamer une nouvelle saison marquée par de nouveaux défis. Le joueur de tennis espagnol, numéro deux mondial, termine sa quarantaine à Adélaïde et ce vendredi, il peut être vu en action lors d’un tournoi d’exhibition dans la ville australienne. Ses débuts officiels en 2021 arriveront début février avec le Coupe ATP, tournoi dans lequel il participera à la tête de l’équipe espagnole.

Attendez arrive à sa fin. Les restrictions dues à la pandémie ont forcé l’annulation de nombreux tournois et en retardé d’autres, laissant le début d’une nouvelle saison jusqu’au début du mois de février. Mais c’est déjà là. Il ne reste plus rien pour revoir les joueurs de tennis en action, comme Rafael Nadal, qui ce vendredi emmènera sur la piste pour se mesurer Dominique Thiem lors d’un tournoi d’exhibition à Adélaïde, une ville où ils ont passé la quarantaine en Australie.

Le match contre l’Autrichien, numéro 3 mondial, servira de set-up avant le début officiel de la saison en Coupe ATP, pour laquelle il déménagera à Melbourne. Pour la deuxième année consécutive, Rafa Nadal assiste à ce nouveau tournoi ATP dans lequel 12 pays s’affrontent pour être les meilleurs au monde. Celui de Manacor est le numéro un de l’équipe espagnole et avec Roberto Bautista, Marcel Granollers et Pablo Carreño essaiera d’obtenir le titre de la Marine. Ses premiers rivaux seront l’Australie et la Grèce, qui organise deux duels intéressants pour débuter le parcours.

Il Premier match officiel de Nadal en 2021 sera celui qui le mesure avant Alex De Miñaur, dans le duel entre numéros ceux correspondant au premier jour de la phase de groupes entre l’Espagne et l’Australie. Ce sera le mardi 2 février à partir de 9 heures du matin – heure péninsulaire -. Deux jours plus tard, Nadal affrontera Stefanos Tsitsipas dans le duel entre les principales raquettes de la série entre l’Espagne et la Grèce. Si la phase de groupes est surmontée, Nadal reprendra le court vendredi 5 pour disputer la demi-finale et jouer le ticket pour la finale le samedi 6.

Open d’Australie, prochain engagement

Après Coupe ATP 2021, Le prochain engagement à l’ordre du jour de Rafa Nadal est l’Open d’Australie, un tournoi qui se tiendra du 8 au 21 février. L’Espagnol saura qui seront ses prochains rivaux le 4, moment auquel le tirage au sort aura lieu. Ce qu’il sait, c’est qu’il ne rencontrerait Novak Djokovic qu’à une fin hypothétique en apparaissant comme numéro un et numéro deux du tirage au sort du tournoi.

Rafa Nadal cherchera son premier Grand Chelem de l’année à l’Open d’Australie, dans un tournoi où il a été très compétitif mais n’a gagné qu’une seule fois (2009). L’Espagnol aura la première chance de battre Roger Federer aux titres du Grand Chelem sur le sol australien. Après le rendez-vous australien, déjà en mars, Nadal prévoit d’assister au tournoi de Rotterdam, de la catégorie 500, dans laquelle il a été enregistré compte tenu du report d’Indian Wells.