2021 est présentée comme une année très attractive au niveau sportif. Les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Eurocup sont présentés comme les grands événements sportifs d’une nouvelle année qui apporte l’enthousiasme et l’espoir que la pandémie de coronavirus prendra fin. Ceci est le calendrier sportif pour 2021.

Janvier: Open d’Australie

Le premier Grand Chelem de l’année aura lieu, en principe, à partir du 18 janvier prochain, bien qu’il puisse subir un certain retard en raison de la pandémie de coronavirus. Novak Djokovic défend son titre lors du premier grand événement sportif de la nouvelle année. De son côté, Rafa Nadal se battra pour remporter un autre Grand Chelem et être couronné joueur de tennis le plus titré de tous les temps. Roger Federer ne participera pas à l’Open d’Australie en raison de problèmes de genou.

Février: Super Bowl

L’un des plus grands événements sportifs de l’année. Dès le 7 février 2021, les fans de football américain pourront profiter d’une nouvelle édition du Super Bowl qui se jouera à Tampa Bay (Floride).

Mars: la Formule 1 démarre

La Formule 1 revient en beauté dès le 21 mars sur le circuit d’Albert Park en Australie. Le retour de Fernando Alonso dans la compétition automobile de haut niveau et le défi de Carlos Sainz attendent dans une saison où la continuité est attendue dans la domination de la Mercedes de Lewis Hamilton. S’il remportait un nouveau titre mondial, le pilote britannique deviendrait l’homme le plus titré de tous les temps en Formule 1 avec huit titres, un de plus que Michael Schumacher.

Lewis Hamilton, après avoir remporté son septième championnat du monde. (.)

Avril: Augusta Masters

Entre le 8 et le 11 avril 2021, aura lieu le 85th Augusta Masters dans ce qui deviendra le premier grand événement golfique de l’année. L’Américain Dustin Johnson défendra le titre de numéro un mondial et le public espagnol soutiendra un Jon Rahm qui a réalisé une très bonne année 2020.

Tiger Woods met la mythique veste verte sur Dustin Johnson. (.)

Mai: Roland Garros

Le deuxième Grand Chelem de l’année débute le 17 mai et se termine le 6 juin 2021, si la pandémie de coronavirus n’oblige pas à modifier les dates. Rafa Nadal cherchera à être sacré à Paris pour la 14e et continuera d’étendre sa légende à Roland Garros.

Rafa Nadal pose avec son treizième Roland Garros. (.)

Mai: Finale de la Ligue des champions

La grande finale de la Ligue des champions aura lieu le 29 mai 2021 au stade olympique Atatürk d’Istanbul. Le Bayern Munich défendra le titre dans une édition qui a la présence de quatre Espagnols: le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid et Séville, tous en huitièmes de finale de la compétition européenne maximale entre clubs.

Manuel Neuer a soulevé l’Orejona l’été dernier. (.)

Juin: Euro 2020

Le coronavirus a contraint l’Euro 2020 à être reporté d’un an, qui se tiendra à partir du 11 juin 2021. Sans aucun doute, c’est l’un des grands événements sportifs de l’année, dans lequel l’équipe nationale de Luis Enrique tentera de revalider un titre que l’Espagne a remporté trois fois. La grande finale aura lieu le 11 juillet.

L’Espagne connaît déjà ses rivaux lors du tirage au sort de l’Euro 2020. (.)

Juin: Tour de France

Du 26 juin au 18 juillet 2021, le Tour de France reviendra après une édition spectaculaire en 2020. Le triomphe surprenant de Pogacar le verra défendre le titre sur un parcours déjà confirmé par l’organisation du tournoi français.

Tadej Pogacar, avec le maillot jaune sur le podium. (.)

Juin: Wimbledon

Le Grand Chelem le plus prestigieux de l’année en tennis professionnel débute le 28 juin et se termine par la grande finale le 11 juillet 2021, même date que la finale de l’Eurocup. La dernière édition a finalement dû être annulée en raison du coronavirus, l’attente pour le retour de Wimbledon est donc maximale. Novak Djokovic défend le titre.

Djokovic célèbre Wimbledon. (.)

Juillet: Jeux olympiques de Tokyo

Le grand événement sportif de 2021. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont dû être suspendus en raison de l’alarme sanitaire dérivée du COVID-19 et se joueront finalement à l’été 2021. Le grand événement de l’année commence le 23 juillet et se termine le 8 août. dans la capitale du Japon.

Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Août: US Open

Le quatrième et dernier Grand Chelem de l’année se déroule du 30 août au 12 septembre aux États-Unis. L’année dernière, le coronavirus a fait une grosse brèche dans le tournoi et n’a pas eu la participation de joueurs de tennis comme Rafa Nadal et Novak Djokovic a joué au moment du tournoi avec son fameux terrain. Dominic Thiem a remporté le titre, remportant son premier Grand Chelem.

Dominic Thiem pose avec le titre de champion de l’US Open 2020 (.)

Septembre: Coupe du monde de rugby féminin

Le dernier événement sportif majeur en 2021. La Coupe du monde de rugby féminin Il se jouera du 18 septembre au 16 octobre 2021 et aura lieu en Nouvelle-Zélande.