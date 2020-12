La Pilote de rallye espagnol Laia Sanz (GasGas) a révélé ce lundi qu’il a vécu une période difficile contracter la maladie de Lyme, causée par une morsure de tique, mais elle a célébré l’avoir surmontée et se concentrer avec son équipe à Dubaï, pour se préparer au Rallye Dakar 2021.

Sanz a écrit et envoyé une vidéo sur les réseaux sociaux expliquant une situation qui n’était pas publique et pour laquelle il a vécu «les mois les plus difficiles» de sa vie. «Après l’accouchement, j’ai commencé à me sentir mal, avec aussi des symptômes assez rares», dit-il.

«Bien qu’il ait fallu beaucoup de temps pour en trouver la cause, on m’a diagnostiqué une maladie de Lyme, causée par une morsure de tique. Maintenant, je suis très heureux de pouvoir être à Dubaï avec la formation de l’équipe, même si je suis toujours sous antibiotiques, très content de l’amélioration avant tout », ajoute-t-il.

L’Espagnole a souligné qu’elle pressait de préparer le Dakar 2021, toujours en Arabie Saoudite à partir du 3 janvier, où elle cherchera à terminer sa onzième participation consécutive. “Je sais que ce n’est pas la meilleure façon de se préparer à un pire Dakar, je ferai de mon mieux comme toujours et nous vous verrons en janvier“, a-t-il terminé en remerciant l’engagement et la compagnie de l’équipe, des sponsors et des personnes bien connues.