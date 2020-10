Mercredi dernier, José Sand était le grand héros de Lanús. El Pepe, qui a aujourd’hui 40 ans, a marqué un doublé contre le puissant Sao Paulo pour la Copa Sudamericana et a admis qu’il voulait être dans le match de samedi contre Boca, au début de la Coupe de la Ligue professionnelle.

“Si Zubeldia ne me met pas, je vais le tuer, ha … je veux jouer avec Boca, tant que je vais bien j’essaierai toujours de jouer. Evidemment c’est le DT, mais avec Jorge (Almirón) j’ai déjà raté d’autres matchs avec Boca, imaginez si je perds maintenant », a déclaré l’attaquant.

Et dans le même esprit, il a donné un aperçu de sa condition physique à 40 ans: “Je me sens bien et j’essaierai de jouer cette année que j’ai laissé sur mon contrat et j’espère que je pourrai le faire d’une bonne manière. “

Enfin, Pepe Sand a souligné le travail de l’équipe contre Sao Paulo: “Cela allait se compliquer avec le tirage au sort, mais nous avons pu remporter la victoire. Tous les six mois ou tous les ans, de nombreux garçons font leurs débuts qui jouent très bien, et il y a Luis qui leur donne des opportunités. Il faut être préparé et essayer de les aider à des moments clés », a-t-il conclu.

Lanús et Boca se retrouveront ce samedi à 21h15 pour la première date de la Zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle. Le Garnet tentera de partir du bon pied face au dernier champion de football argentin.