Mardi 3 novembre 2020, p. a11

Paris. Avec seulement un point en deux matches, le Real Madrid affrontera l’Inter Milan mardi avec pour mission de corriger le cours de la Ligue des champions, lors d’une troisième journée où le Bayern Munich et Manchester City sont à la poursuite d’une troisième victoire.

Pendant ce temps, l’Ajax des Pays-Bas compte 11 joueurs éliminés en raison de Covid-19 et l’entraîneur Erik ten Hag n’a que 17 joueurs pour affronter Midtjylland au Danemark. Parmi ceux disponibles, le mexicain Edson Álvarez.

Héctor Herrera, également mexicain, s’est rendu à Moscou avec l’Atlético de Madrid pour affronter le Lokomotiv, tandis que Porto, propriété de Jesús Tecatito Corona, reçoit Marseille.

Le Bayern Munich compte 13 victoires consécutives en Ligue des champions et espère en atteindre 14 lors de sa visite à Salzbourg, pour confirmer sa domination au sein du groupe A. L’Atlético cherche à ajouter trois points en Russie.

Le Real Madrid est en bas du secteur B, situation inhabituelle pour le club le plus titré de la Ligue des champions (13 titres). Cela est dû à leur défaite 3-2 à domicile lors de la première journée contre le Shakhtar et à un match nul 2-2 contre Mönchengladbach lors de la deuxième journée.

L’équipe de Zinedine Zidane accueille l’Inter Milan avec une double mission: prendre de l’élan à la recherche des huitièmes de finale et réaliser un triomphe prestigieux.

L’Inter a deux nuls (2-2 contre le Borussia et 0-0 avec le Shakhtar). Les Ukrainiens, étonnamment leaders de la clé, et les Allemands se retrouveront dans l’autre match.

Dans le secteur C, face aux Olympiakos grecs, Manchester City cherche une troisième victoire. L’autre match de la journée dans cette clé, entre Porto et Marseille, semble important dans la course à la deuxième place, qui se qualifie également pour la huitième.

Dans l’équipe D, Atalanta se prépare pour un duel stellaire contre Liverpool. Malgré l’absence de Virgil van Dijk, les Reds restent une équipe redoutable et la tête est en jeu: Liverpool mène le groupe avec six points et Atalanta en compte quatre.

L’Ajax diminué (un point) cherchera sa première victoire contre Midtjylland, qui compte deux défaites.