L’actrice Lali Esposito Elle revient pour jouer dans les couvertures des médias de divertissement lorsqu’elle est surprise en train de s’embrasser avec David Victori, un réalisateur espagnol bien connu de 38 ans.

Les images ont été diffusées par le médium Crush.News, où le chanteur argentin a été observé partageant une réunion de groupe en plein air avec Miguel Ángel Silvestre, David Victori et le l’acteur et cinéaste Achero Mañas, dans l’un des quartiers les plus exclusifs de Madrid.

Comme on peut le voir sur les images, les 4 artistes passaient un bon moment dans leur rencontre, mais au fil des heures, Miguel Ángel Silvestre et Achero Mañas ont disparu du plan et Espósito s’est retrouvé seul avec le réalisateur Victori.

Après avoir été seuls, Espósito et Victori étaient très proches en donnant des câlins et des bisous au milieu de la place de Madrid.

Il est à noter que David Victori a 38 ans et est responsable de la réalisation de la série «Sky Rojo», une production Netflix dont Lali Espósito est l’un des protagonistes.

