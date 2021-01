Après le fiasco de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club, la Copa del Rey arrive pour Barcelone et avec elle une opportunité pour le moins commun de l’équipe du Barça. De nombreuses rotations sont attendues de Ronald Koeman en huitièmes de finale contre Cornellá, un match nul qui se décidera en un seul match. Messi ne sera pas là, sanctionné de deux matches après son attaque sur Villalibre en finale de la Super Coupe d’Espagne.

Les rotations commenceront dans le but. Neto sera la première nouveauté dans les onze de Barcelone . Le gardien brésilien est dans l’ombre de Ter Stegen depuis la récupération du gardien partant du Barça: “Il a demandé à partir en janvier, mais c’est un joueur important pour nous”, a déclaré Koeman à propos de qui sera, sauf surprise, le but de départ à Cornellá.

En défense, une ligne de quatre formée par Mingueza et Junior sur les côtés et l’équipe de jeunes Araujo et Umtiti au centre de la défense du Barça. Belle opportunité pour la centrale française de revendiquer, comme elle le sera aussi pour Riqui Puig et Pjanic, favoris pour former la paire de milieux de terrain à Cornellá. L’équipe de jeunes a été l’un des protagonistes de la Super Coupe d’Espagne et tentera de convaincre Ronald Koeman qu’il peut avoir une plus grande participation dans l’équipe.

Enfin, de nombreux nouveaux développements sont attendus sur la ligne d’attaque. Trincao et Konrad de la source pourrait commencer à partir des titres des côtés avec Pedri meneur de jeu et Braithwaite de 9. De cette façon, Griezmann se reposerait après son doublé en finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic. La grande nouvelle serait la présence de Konrad, l’équipe culé qui se démarque dans la filiale. Messi ne sera pas dans l’appel après que le comité de compétition a confirmé sa sanction de deux matchs pour son attaque sur Villalibre.

Alignement possible de Barcelone contre Cornellá: Net; Mingueza, Araujo, Umtiti, Junior; Pjanic, Riqui Puig; Konrad, Pedri, Trincao; et Braithwaite.