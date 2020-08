Le quart-arrière est la position la plus importante dans le football, mais ce n’est pas traité de cette façon dans le football fantastique. C’est une stratégie séculaire de rédiger des demi-offensifs tôt et souvent, et ces dernières années, choisir des WR au début du repêchage est devenu plus populaire. Mais rarement, même les meilleurs quarts se sont hissés dans les choix de première ronde, et seuls quelques-uns d’entre eux participent aux premiers tours des ligues traditionnelles à un quart de finale. Cela devrait-il changer? Lamar Jackson et Patrick Mahomes ont autant de cas que n’importe qui pour lancer de nouvelles tendances après tout ce qu’ils ont accompli au cours des deux dernières saisons.

Cependant, il y a beaucoup de choses qui entrent dans la décision de choisir un QB tôt. Tout d’abord, vous devez décider si c’est Jackson ou Mahomes que vous voulez prendre. Ensuite, vous devez décider si la valeur relative de ce joueur vaut la peine de le prendre le plus tôt possible, probablement au deuxième tour.

Nous sommes allés dans tous ces détails ci-dessous. Nous comparons Jackson et Mahomes, puis nous regardons les avantages de choisir QB tôt par rapport aux avantages d’attendre le quart-arrière. J’espère que cela vous aidera à élaborer le projet de stratégie qui vous convient le mieux.

Qui est le n ° 1 Fantasy QB: Lamar Jackson ou Patrick Mahomes?

Attendre un quart-arrière est une stratégie viable, mais nous devons d’abord aborder cela comme un choix binaire: vous voulez un QB dans les deux premiers tours de votre draft fantastique, et tout ce que vous avez à faire est de choisir entre Jackson et Mahomes. Quel est le bon appel?

Pour nous, Jackson est classé devant Mahomes. Une grande raison est évidente mais aussi importante: la précipitation de Jackson. En 2019, Jackson a accumulé en moyenne sept points de fantaisie par match de plus que Mahomes. Et en moyenne, Jackson a accumulé 8,7 points de fantaisie de plus par match (FPPG) via sa précipitation que Mahomes. Une meilleure comparaison est peut-être ce que Mahomes a fait en 18 quand il a lancé pour près de 5100 verges et 50 touchés. Cette saison, Mahomes en moyenne 26,1 FPPG; l’année dernière, Jackson avait une moyenne de 28,1. Si Jackson n’avait jamais couru, Mahomes aurait eu une meilleure moyenne. Une fois que Jackson a publié les chiffres précipités qu’il a fait, ses statistiques fantastiques ont écrasé Mahomes.

Maintenant, si vous utilisez un choix de deuxième tour sur un quart-arrière, vous êtes peut-être préoccupé par le risque de blessure de Jackson avec toute sa course. Ce n’est pas injuste, mais Jackson est tellement unique dans l’histoire des quarts de la NFL que ce n’est pas si simple. Il échappe aux défenseurs et évite les gros coups aussi bien que quiconque. Il semble même avoir une bonne idée de la façon de tomber au sol de la manière la moins nocive possible. Une fois que vous avez ces types de blessures à l’écart, le plus grand risque vient d’un coup inattendu sur une jambe de plante, mais avec la façon dont Mahomes se déplace, c’est tout aussi susceptible de lui arriver en lançant que de Jackson en courant. .

Il y a cependant des raisons de croire en Mahomes plus qu’en Jackson. Mahomes a mieux protégé le football l’année dernière qu’il ne l’a fait lors de son historique ’18, et il n’a pas vu de baisse majeure de ses verges par tentative de passe. Mais son taux de touchés était beaucoup, beaucoup plus bas, tombant en dessous de deux touchés de passes par match. Pour un quart-arrière aussi doué que Mahomes avec les armes qu’il a autour de lui, il devrait au moins manger ce différentiel par rapport à Jackson en 19 avec plus de chance au touché en 20.

Peut-être que Mahomes bondit sur Jackson et reprend la couronne de quart-arrière fantastique n ° 1 pour lui-même, mais avec le plancher précipité de Jackson d’une semaine à l’autre, vous vous sentirez toujours bien dans sa peau, peu importe qui est le quart-arrière de votre adversaire – même si c’est Mahomes.

Avantages de la rédaction de Jackson, Mahomes au début des tours

En 2018, Mahomes comptait en moyenne quatre FPPG de plus que le concurrent le plus proche à n’importe quel poste dans les ligues standard. L’année dernière, Jackson avait plus de six FPPG d’avance sur la deuxième place parmi les QB et plus de cinq points d’avance sur les points fantastiques de Christian McCaffrey par match. Peut-être qu’ils n’ont pas tous les deux leur saison de pointe en même temps en 2020, mais le calcul est assez simple lorsqu’il s’agit d’espérer un Mahomes ou Jackson optimal: ils peuvent surclasser tout le monde dans le football fantastique.

À quelques semaines de la saison, les données de FantasyPros ADP montrent que Mahomes se classe 19e parmi tous les joueurs et Jackson 20e. Que ce soit dans une ligue à 10 ou 12 équipes, cela équivaut à une sélection de deuxième tour. Si vous êtes à la fin du premier tour, vous devrez prendre l’un de ces QB plus tôt que cela si vous les voulez car ils seront partis avant le troisième tour.

Dans un sens, vous pouvez assimiler la sélection de Mahomes et Jackson après que 18 joueurs sont déjà hors du plateau comme une valeur immense. Le but du football fantastique est de marquer plus de points que votre adversaire, et vous savez qu’en moyenne, il marquera probablement plus que quiconque devant lui. Si vous voulez maximiser les points au début de votre draft Fantasy et compenser la différence à d’autres positions plus tard, prendre Jackson ou Mahomes au milieu du deuxième tour est un choix tout à fait juste.

Avantages de l’attente sur QB

Pour le cas de l’attente d’un quart-arrière, choisissons quelques exemples de combinaisons de joueurs basés sur les données ADP.

Si vous choisissez le 18e au classement général (au deuxième tour) de votre repêchage, ADP suggère que le meilleur joueur disponible est Chris Godwin, suivi de Mahomes et Jackson. Godwin est notre WR6, pour ce qu’il vaut. Dans un projet, un propriétaire décide de choisir Godwin et non les QB. Dans un autre, au même endroit, un propriétaire prend Jackson.

Disons que le propriétaire de l’attente sur QB veut vraiment Josh Allen, dont l’ADP global est actuellement 68e. C’est juste entre Jarvis Landry et AJ Green. Le premier propriétaire se retrouve avec Allen comme son quart de départ et Godwin comme son meilleur WR. L’autre a Jackson et Landry dans sa liste. Vous pouvez déjà plaider pour l’appariement Allen / Godwin au-dessus de l’appariement Jackson / Landry.

Mais il y a aussi un effet de ruissellement. Le propriétaire qui prend Jackson au deuxième tour n’obtient pas de WR1 ou RB2 là-bas. Au lieu de cela, ils sont repoussés d’un tour sur chacune de ces sélections. Au lieu d’obtenir Godwin au deuxième tour, ils pourraient avoir Mike Evans au troisième. Et puis au lieu d’obtenir Austin Ekeler au troisième tour, ils obtiennent quelqu’un comme Chris Carson au quatrième. Bien sûr, ils pourront attraper un joueur supplémentaire en position de compétence plus tard, lorsque d’autres propriétaires rédigeront QB, mais choisir le quart-arrière tôt conduit à de légères révisions à la baisse tout au long du reste de votre alignement de départ.

Le verdict

Donc, vous avez le choix: prenez le plus de points au total à chaque choix lorsque vous pouvez les attraper tôt, ou essayez de construire une formation de départ aussi forte en classant les positions aux points de compétence avant de remplir un quart-arrière dormeur ou deux plus tard. Il n’y a pas qu’un seul bon choix, mais comme nous l’avons dit ci-dessus, Jackson est notre QB n ° 1 si vous décidez de prendre le quart tôt. Dans une ligue standard, il y a tellement d’options au poste qu’attendre n’est pas non plus une mauvaise décision.

Il est également important de connaître le format de votre ligue pour cette décision. Dans une ligue de touché à six points par passes, Mahomes est beaucoup plus proche de Jackson et pourrait être le choix préféré en tant que premier quart-temps (mais un tel format pourrait se prêter encore plus à attendre la position). Si votre ligue a un Superflex ou est un format à deux QB, Mahomes et Jackson quitteront le tableau au début du premier tour et pourraient encore en valoir la peine.

Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez probablement pas vous tromper totalement avec Jackson ou Mahomes, mais vous devez vous assurer d’avoir un bon sens dans votre repêchage pour savoir si vous les ciblerez tôt ou ne penserez pas au quart-arrière jusqu’à beaucoup, beaucoup plus tard.