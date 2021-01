De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 21 janvier 2021, p. a10

Au milieu d’une épidémie de Covid-19 dans la Liga Mx, América a accusé Monterrey de négligence, qui a détecté 19 positifs, en s’assurant que les habitants de Monterrey étaient au courant des cas d’infection dès la veille du duel entre eux et non ils ont pris les mesures nécessaires.

Une plus grande responsabilité de tous est essentielle pour réduire les infections à coronavirus. Nous pensons que l’équipe de départ de Rayados aurait pu prendre des précautions supplémentaires en apprenant que certains de leurs joueurs avaient été testés positifs la veille du match de la deuxième journée, a déclaré América dans un communiqué.

Las Águilas a confirmé qu’il y avait eu des symptômes liés au virus parmi les joueurs de l’équipe, donc toute l’équipe a été soumise à des tests Covid-19.

Le gardien Guillermo Ochoa et le milieu de terrain Nicolás Benedetti n’auraient pas été à l’entraînement hier lorsqu’ils ont présenté des symptômes du virus, ils ont donc été isolés, ont déclaré les médias.

Le club Coapa a insisté sur le fait qu’il a été rigoureux avec des mesures de prévention et a même effectué des tests le 14 janvier, deux jours avant le match contre Monterrey. Cependant, ils sont maintenant dans l’incertitude.

Alors que nous disposons des résultats des tests que nous sommes en train de réaliser, et issus des protocoles sanitaires, le club a décidé de réduire son fonctionnement au minimum de personnel indispensable et d’isoler les joueurs ayant manifesté des symptômes sous surveillance par notre équipe médicale.

Ce n’est pas un jeu

Le milieu de terrain Pedro Aquino a exprimé au réseau Espn son inquiétude en précisant que ce n’est pas un match, nous avons des familles qui nous attendent après chaque match.

L’agacement des Eagles est survenu après que la Liga Mx a confirmé 19 cas de coronavirus à Rayados, parmi les joueurs, le personnel d’entraîneurs et le personnel, une situation qui a forcé le report des deux prochains duels de l’équipe de Monterrey.

Les examens ont indiqué 11 cas positifs chez des joueurs et huit chez des membres du personnel d’entraîneurs et des travailleurs. Les gens sont isolés et sous observation constante des médecins du club, suivant toutes les directives des autorités sanitaires, a rapporté la Liga Mx.

Il a expliqué que le match contre León, correspondant à la troisième journée et initialement prévu samedi, se jouera le mercredi 10 mars, tandis que le match contre Puebla, de la quatrième journée, se déroulera jusqu’au mardi 2 février.

Face aux accusations américaines, Monterrey a assuré que nous nous conformions à tous les protocoles établis par Liga Mx et les autorités sanitaires en temps et en heure.

Javier Vasco Aguirre, entraîneur de Monterrey, a révélé vendredi lors d’une conférence, avant le duel contre l’Amérique, qu’il y avait une épidémie de coronavirus dans l’équipe des moins de 20 ans et que trois joueurs de la première équipe avaient été testés positifs, des tests PCR ont donc été effectués pour confirmer l’infection.

Le barreur lui-même a déclaré qu’Aviles Hurtado et Stefan Medina avaient été testés positifs, ils n’ont donc pas joué samedi contre les Eagles. Cependant, Rogelio Funes Mori était dans le match, il a même marqué le but gagnant, mais ne s’est pas présenté à l’entraînement dimanche et peu de temps après, d’autres cas de contagion ont été révélés au sein de l’équipe.

Nicolás Larcamón, barreur de Puebla, a exprimé son mécontentement face au report des matches, notant que nous aurons deux matches très exigeants dans peu de temps alors que nous affronterons Monterrey et l’Amérique avec seulement quatre jours de congé.

Il a demandé que les critères de prise en compte soient appliqués de la même manière pour toutes les écoles, se rappelant que la saison dernière, Puebla a joué un match malgré plusieurs pertes dues au virus.

Face au grand nombre de cas d’infection, la Liga Mx a assuré que les mesures préventives sont renforcées pour garantir un contrôle sanitaire.

Il a également souligné que tous les clubs respectent le protocole sanitaire et que plus de 24 578 tests PCR ont été réalisés au cours des sept derniers mois.

Les clubs réalisent des tests PCR et antigéniques dans toutes leurs divisions, selon le calendrier intégré à la compétition. Les résultats doivent être téléchargés dans le système complet d’information sportive.

Il a souligné qu’en présence de cas positifs, issus du plus grand nombre de tests effectués, les matchs ont été reprogrammés dans les trois ligues (Première Division, Femmes et Expansion), ainsi que dans les tournois de force de base.

Pendant ce temps, Tigres a été soumis à des études sur Covid-19 avant la Coupe du monde des clubs. Les chats devront passer un deuxième examen le 26 janvier, trois jours avant de se rendre au Qatar.