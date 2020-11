▲ Le match organisé au stade Akron faisait partie de l’avant-dernière journée du tournoi.Photo Imago7

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 17 novembre 2020, p. a10

Dans un match terne et avec un doublé de Daniela Espinosa, América a battu Guadalajara 2-1 dans la classique nationale de la Ligue Mx Femenil, hier dans un duel joué au stade Akron, correspondant à la 16e journée du tournoi des Guardianes 2020.

Malgré la victoire, les Eagles sont restés à la cinquième place du tableau général, avec 34 points, tandis que Chivas, qui n’avait pas leur buteuse Alicia Cervantes – qui a subi une entorse dimanche -, est restée à la troisième place, avec 38 unités.

L’équipe de Guadalajara a affirmé son statut local dans les premières minutes du match, car elle a réussi à avoir un meilleur contrôle du ballon et à générer plus d’arrivées du danger; cependant, il manquait de force pour envahir l’arc bleu crémeux.

Carolina Jaramillo et Joseline Montoya ont eu les occasions les plus claires de dépasser Chivas en début de match, mais elles ont échoué dans leurs tirs, la première envoyant le ballon directement entre les mains de la gardienne américaine Renata Masciarelli, et la seconde, après une série de rebonds dans la surface, ne pouvait se contenter de finir d’être devant le but adverse.

Malgré un match terne et avec peu d’idées dans l’attaque, América a réussi à ouvrir le score à la 26e minute, lorsque l’arbitre Karen Hernández a signalé une sanction maximale pour une faute de rojiblanca Michelle González sur Daniela Espinosa.

L’attaquante azulcrema elle-même était en charge de la collecte des 11 marches et avec une excellente exécution a réussi à tromper le gardien de Guadalajara, Blanca Félix, pour mettre le 1-0 en faveur des Eagles.

À peine deux minutes plus tard, à 28 ans, Espinosa a profité d’une gaffe du gardien de rojiblanca pour augmenter l’avantage de son équipe, car en tentant de dégager le ballon, Félix l’a laissé à la portée de l’américaniste, qui sans hésitation, a terminé dans la zone percer le filet et signer le 2-0 des azulcrèmes.

Les deux annotations ont fait disparaître l’élan de l’équipe de Guadalajara dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, car ils n’ont pas réussi à réduire les distances avant de se rendre au vestiaire.

La deuxième mi-temps a commencé avec un esprit fougueux, alors que les joueurs des deux équipes sont sortis sur le terrain avec un caractère beaucoup plus féroce, ce qui a rendu le match difficile et de nombreuses fautes ont été commises qui ont été bien sanctionnées par des cartons jaunes.

Cette intensité a même provoqué une flambée de colère, après que dans un jeu au corps à corps, l’américaniste Selene Valera a poussé la rouge et blanche Joseline Montoya, défendue par sa partenaire Norma Palafox, ce qui a déclenché de fortes revendications de la part des membres des deux. équipes, dont Carolina Jaramillo, qui a été avertie.

Quelques instants plus tard, l’azulcrema Mónica Rodríguez a également été punie d’un carton jaune après avoir renversé María Sánchez, de Chivas, après lui avoir donné un fort coup de coude.

Cependant, les efforts des rojiblancas ont eu leur récompense à la 77e minute, quand María Sánchez a pris un coup franc spectaculaire pour tirer sur le gardien américain et mettre le 2-1 sur le tableau de bord.

Le jeu controversé est survenu dans la dernière ligne droite du match, lorsque Betzy Cuevas, de Las Águilas, a poussé María Sánchez dans la zone, la faisant tomber dans l’herbe. Après l’action, les rojiblancas ont demandé au siffleur de marquer un penalty, mais elle les a ignorés et dans les minutes qui ont suivi, ils ne pouvaient plus sauver l’égalité.

Lors du premier match de lundi, disputé au stade Hidalgo, Atlas a battu Pachuca 3-1, restant ainsi à la quatrième place du classement général, ajoutant 38 unités, tandis que les locaux sont restés en huitième position. , avec 24 points.

Les buts rouges et noirs étaient l’œuvre d’Adriana Iturbide, aux minutes 27 et 80, et de Janeth Hernández, à 37 ans. Lizbeth Ángeles a marqué pour les Tuzas, à 72 ans.