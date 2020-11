▲ Sebastián Córdova (17 ans) a fait un doublé hier au stade Azteca Portail photo Liga Mx

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 2 novembre 2020, p. 2

Lorsqu’il semblait le plus vulnérable, América a capitalisé sur la fortune et les options qu’il avait sans hésitation pour battre Tigres 3-1 au stade Azteca, avec un doublé de Sebastián Córdova. Les Eagles ont marqué le but qui a finalement annulé la pression du rival jusqu’à ce que le temps supplémentaire soit passé pour accéder à la sous-direction lors de la 16e journée du tournoi Guardians 2020, où ils ont atteint 31 points; ceux de l’Université autonome de Nuevo León se sont retrouvés avec 27 unités à la sixième place.

Deux équipes se disputent la deuxième place du tournoi. América et Tigres, concurrents directs venus à ce match aux cinquième et sixième places respectives, n’ont pas trouvé le chemin et presque toute la première partie était un duel spéculatif, avec quelques menaces, mais sans générer de danger vibrant.

Les humeurs étaient différentes et, par conséquent, aussi les urgences. Ceux de Coapa sont arrivés avec une récente victoire contre Atlas, tandis que les félins ont fait match nul avec le FC Juárez au Volcán. La pression pesait plus d’un côté.

Juste quelques chances d’ouvrir le score en première mi-temps. Un de chaque côté. André-Pierre Gignac a tiré un coup avec sa signature qui exigeait la meilleure version de Guillermo Ochoa pour sauver les Eagles avec ses poings. Et une autre intervention de Nahuel Guzmán, en tant que gardien clé, également pour rester à égalité dans les frayeurs.

Mais le duel stratégique n’a pas offert un grand spectacle. Ce n’était pas facile, Miguel Piojo Herrera cherchait le jeu vertical, mais sans pouvoir avancer avec coordination avant la longue approche de défense que Ricardo Tuca Ferretti a envoyée. Les deux se connaissent et connaissent les astuces. L’action qui allait changer le cours du jeu n’est pas sortie.

Cependant, un manque s’est accru de manière surprenante pour tout le monde. Il y avait une menace, les locaux ont retardé le ballon pour brouiller la défense universitaire et là, ils ont filtré le ballon à Sebastián Córdova, qui s’est dirigé sur le côté gauche dans ce qui ressemblait à une tentative de centre. Ce qu’il a envoyé était un tir biaisé qui a trompé l’équipe de Monterrey et placé le ballon collé au poteau dans un oubli de Nahuel Guzmán pour mettre l’Amérique devant presque à la fin de la première mi-temps.

Ceux menés par Piojo Herrera ont quitté le terrain pour se reposer avec la tranquillité offerte par un but en poche. Les visiteurs sont sûrement allés au vestiaire pour recevoir une réprimande épique dans le style de Tuca.

Réaction des visiteurs

Le retour ne pouvait pas être gaspillé. Les Tigres, avec une formation solide et des joueurs qui pèsent sur le terrain, anticipaient un affrontement plus agressif. Gignac rôdait déjà dans la région de l’Amérique; le regard du Français était une énigme sur ce qu’il préparait sur le terrain.

Les choses du football: quand Tigres semblait plus proche du dessin, un éclair de génie dans Giovani dos Santos a pris la royauté dans une mauvaise voie. Gio a envoyé une passe chanceuse à Henry Martín, qui a pompé avant le départ de Nahuel Guzmán, mais le ballon a fait son caprice, a frappé la barre transversale et piqué dans ce qui semblait être le deuxième but américain. Il était nécessaire de revoir le VAR pour déterminer qu’il ne s’agissait pas d’un objectif.

Là, le répertoire offensif des Eagles semblait épuisé, ils étaient acculés sur leur court, tandis que les visiteurs modifiaient leurs positions et faisaient des jeux à gauche, à droite et au centre à la recherche d’une égalité. Javier Aquino a simulé et remis le ballon à Gignac, qui était proche.

Et encore une fois, Tigres a dominé les actions, mais sous l’accusation d’une faute, Córdova a envoyé le ballon dans la surface, où Emanuel Aguilera a sauté pour marquer de la tête, maintenant, le deuxième but d’América, à la minute 85.

Le match semblait résolu. Cependant, Tigres a un attaquant nommé Gignac et à 88 ans, sur un tir de Luis Chaka Rodríguez, le Français a intercepté le ballon et l’a envoyé à travers le filet pour ajouter de l’émotion à la clôture.

Les visiteurs ont menacé la boîte jaune, mais à l’avance, Sebastián Córdova a reçu le ballon dans la demi-lune, de là il a pompé pour battre Nahuel Guzmán et obtenir son doublé dans le temps supplémentaire. C’était la finale 3-1.