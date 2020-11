▲ Casandra Cuevas (à gauche) court pour célébrer le but qui a donné la victoire 1-0 aux américanistes.Photo Imago7

De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 28 novembre 2020, p. a14

L’América a obtenu un avantage important dans sa série quarts de finale de la Liga Mx Femenil après avoir battu Chivas 1-0 hier lors du match aller joué dans les installations de Coapa.

Casandra Cuevas était l’auteur du solitaire à la fois dans la classique nationale, qu’elle a marqué à la 77e minute.

Dans la première partie du match, les rojiblancas ont généré plusieurs arrivées dangereuses via Norma Palafox, Michelle González et Nicole Pérez, mais l’excellente prestation de la gardienne Renata Masciarelli les a empêchés de percer le but américain.

Dans l’une des opportunités de but les plus claires pour le club de Guadalajara, le gardien de but local s’est démarqué avec un double arrêt. D’abord, il a réussi à éloigner le ballon après un coup franc, mais au rebond, la défense rivale Michelle González a réussi à se connecter, et une fois de plus le gardien a pris une gifle pour éviter la chute de son cadre.

De plus, les deux équipes se sont rendues sur le terrain avec une grande intensité; Cependant, leurs approches n’étaient pas solides et ils ne pouvaient pas les terminer avec un objectif.

Peu à peu, les Eagles ont commencé à dominer le match et ont eu un jeu beaucoup plus dynamique, il ne leur a donc pas fallu longtemps pour prendre de l’avance sur le tableau de bord.

À la 77e minute, la buteuse azulcrema Daniela Espinosa a envoyé un tir au deuxième poteau, où Ana Gabriela Lozada a semblé se recentrer et donner le ballon à Casandra, qui a profité du fait qu’elle était sans marque dans la petite zone pour relier le ballon avec son front et marquer unique tant de la rencontre.

Lors d’un autre match en quart de finale disputé hier, Pumas a sauvé le nul 1-1 contre Monterrey avec un but dans les dernières minutes, laissant ainsi ouverte la possibilité d’obtenir un billet pour les demi-finales.

Dans le match qui s’est déroulé dans les installations de La Cantera, l’attaquant des Rayadas Desirée Monsiváis a ouvert le score à la minute 39, après avoir reçu une passe de sa coéquipière Christina Burkenroad et refermé la pince pour définir en deux mi-temps.

En seconde période, les Auriazules ont pris le terrain avec une grande impulsion et ont montré un jeu plus offensif à la recherche de renverser l’avantage de l’équipe de Monterrey; Cependant, ils ont trouvé l’égalité jusqu’à la dernière ligne droite, à la minute 88, lorsque Liliana Rodríguez a filtré un service pour Laura Herrera, qui à distance moyenne a envoyé un puissant tir croisé pour vaincre le gardien rival Alejandría Godínez et sceller le 1-1.

Au stade de La Corregidora, le sous-leader Atlas a également profité de sa série en battant Queretaro 2-1 avec des buts d’Alison González, à la minute 30, et de Marcia García, à 90 + 2. Fátima Servín a marqué pour les locaux, à 70.

Tous les matches retour des quarts de finale auront lieu lundi prochain.