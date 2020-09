SAN DIEGO (AP) Avec un swing puissant et une brève pose au marbre pour enflammer ses coéquipiers, Trent Grisham a ajouté du piment à ce qui pourrait être un sprint à l’arrivée entre ses San Diego Padres et le septuple champion en titre de NL West Los Angeles Dodgers.

Le circuit de Grisham contre Clayton Kershaw a égalisé le match en sixième manche et les Padres ont livré le coup de poing à élimination directe dans un septième de cinq points pour battre les Dodgers 7-2 lundi soir et remporter leur huitième match consécutif.

Dinelson Lamet a devancé Kershaw, et la recrue Jorge Ona a réussi un doublé dans le match d’ouverture d’une série entre les deux meilleures équipes de la NL.

Les Padres ont réduit l’avance des Dodgers dans la NL West à 1 1/2 matchs. San Diego, qui se rapproche de sa première place en séries éliminatoires depuis 2006, a remporté 12 de 14.

Le moment le plus mémorable est survenu lorsque Grisham a frappé sans aucun doute en commençant le sixième contre Kershaw (5-2) qui avait roulé avec un blanchissage de deux coups et n’avait pas perdu contre San Diego depuis 2013.

Grisham a posé pendant une seconde après avoir frappé son neuvième circuit, regardant vers l’abri des Padres et désignant ses coéquipiers. Il a ensuite eu un échange avec la pirogue des Dodgers juste avant de sauter dans l’assiette.

«Ils voulaient que je cours et c’était vraiment à peu près tout. Ils m’ont dit de commencer un peu plus tôt. C’était tout ”, a déclaré Grisham à propos du bavardage qui venait de la pirogue des Dodgers.

Il a dit que son geste envers ses coéquipiers ” s’est produit naturellement sur le moment. C’est une grosse situation avec un gros lanceur dans un gros match. Nous attendons avec impatience cette série et c’est l’une des plus grandes séries de l’année. Le regard sur la pirogue était: “ Hé, allons-y, allons-y, allons-y et allons chercher ce jeu. ” ”

«C’était émouvant, c’était amusant, cela nous a motivés et c’était juste une période excitante, a-t-il ajouté.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a estimé que Grisham manquait de respect à Kershaw.

«Cela ne me dérange pas que les gars admirent un circuit, a dit Roberts. «C’est certainement un gros match, un grand succès. Vraiment comme le joueur. Mais j’ai juste senti que pour avoir dépassé le temps passé à la maison, certainement contre un gars comme Clayton, qui a le respect de tout le monde dans la cour des grands et ce qu’il a fait dans ce match, je me suis juste opposé à cela. Je pense qu’il y a un certain respect que vous accordez à un gars si vous vous éloignez contre lui.

Jayce Tingler, manager recrue des Padres, a déclaré que ce n’était pas un gros problème.

«Nous ne nous en soucions vraiment pas, a dit Tingler. «Nous nous inquiétons pour nos gars et notre équipe. C’était un grand moment dans le match. Ce fut un énorme succès, nous a mis le feu. Nous nous amusons. Nous jouons bien le jeu, nous respectons le jeu, mais nous allons nous amuser et nous allons tirer l’un pour l’autre. Pour nous, c’est tout ce que c’est. ”

Lamet (3-1) a remporté la victoire grâce à une explosion de septième manche qui a chassé Kershaw (5-2). Lamet a égalé son record de la saison au retrait avec 11 tout en maintenant les Dodgers à un point et trois coups sûrs. Il n’a marché que deux.

Wil Myers a ajouté un circuit en solo dans le huitième, son 13e.

Myers a réussi un premier simple et Jurickson Profar a eu un coup de base d’un retrait pour chasser Kershaw au septième. Ona a salué Pedro Baez en marquant un doublé sur la ligne du champ gauche pour donner à San Diego une avance de 2-1, et les Padres ont continué à ajouter.

Greg Garcia, frappeur au pincement, a frappé un joueur au sol au premier but Max Muncy, qui ne pouvait pas décider de lancer à la maison ou de toucher en premier, permettant à Profar de marquer. Grisham a frappé un grounder à Muncy, qui a tenté d’obtenir Garcia à la deuxième place mais a jeté le ballon dans le champ gauche pour une erreur qui a permis à Ona de marquer. Manny Machado a frappé un simple RBI chargé de bases, et le choix du défenseur d’Austin Nola a amené la dernière manche de la manche.

Kershaw a accordé trois points et cinq coups sûrs en 6 1/3 de manches. Il en a retiré neuf et n’en a pas marché.

«Nous voulons bien jouer si nous voulons battre les Padres, a dit Kershaw. «C’est un bon club de balle. Vous avez des gars qui balancent vraiment bien la chauve-souris. Lamet est évidemment un très bon lanceur partant et ils ont aussi d’autres gars derrière lui, un bon enclos. C’est une super équipe cette année. Finalement, nous pourrions les revoir en séries éliminatoires. ”

Les Padres avaient une chance de premier plan contre Kershaw une manche plus tôt lorsque la recrue Jake Cronenworth a réussi un doublé. Mais Kershaw a fait voler Profar et a ensuite éliminé les recrues Ona et Jorge Mateo.

Les Dodgers ont fait une percée contre Lamet en troisième quand Austin Barnes a marché avec un retrait, est allé au troisième alors que Mookie Betts a fait un doublé sur la ligne du champ droit et a marqué sur le terrain de Corey Seager.

«Pour les deux dernières sorties, il a été aussi bon que n’importe qui dans la ligue et nous avons beaucoup de confiance et beaucoup de foi quand il prend le ballon sur le monticule, a dit Tingler à propos de Lamet.

SUIVANT

Dodgers: RHP Tony Gonsolin (2-3, 5.23 ERA) devrait débuter mardi soir. Il a lancé 4 2/3 manches sans but contre les Padres et en a retiré huit le 12 août, mais n’a pas pris en compte la décision dans une victoire de 6-0.

Padres: Zach Davies (7-2, 2,48 MPM) est prêt à aller à San Diego.

