Frank Lampard n’a pas besoin d’une leçon d’histoire pour lui rappeler les pressions liées au jeu et à la gestion de Chelsea. Treize ans en tant que joueur à Stamford Bridge et une saison dans la pirogue du manager le rendent bien qualifié pour comprendre les exigences associées au club.Il sait donc que la chaleur est là cette saison avant même qu’un ballon n’ait été botté.

Mais pour ceux qui ne le savent pas, c’est ce que Lampard sait: aucun manager de Chelsea engagé par le propriétaire Roman Abramovich n’a survécu plus de deux saisons à la tête sans remporter un trophée. De même, manquer la qualification de la Ligue des champions s’est avéré être la fin de la route pour chaque manager qui n’a pas réussi à répondre à cette exigence de base.

Jose Mourinho (deux fois), Carlo Ancelotti et Antonio Conte ont tous découvert que le succès à Stamford Bridge ne garantissait pas la survie en tant que manager, les trois étant limogés moins d’un an après avoir remporté la Premier League, tandis que Roberto di Matteo a été licencié six mois seulement après avoir dirigé Chelsea. à la gloire de la Ligue des champions en 2012.

Ainsi, malgré son statut légendaire de joueur à Stamford Bridge – 648 apparitions, 211 buts (un record du club) et 13 trophées – Lampard sait que son passé ne comptera pour rien si Chelsea ne parvient pas à répondre aux attentes d’Abramovich cette saison. Et après avoir dépensé plus de 220 millions de livres sterling en nouvelles recrues jusqu’à présent cet été – y compris Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et l’arrivée des transferts gratuits Thiago Silva – Lampard n’a vraiment aucune marge d’erreur.

À bien des égards, il avait un laissez-passer gratuit la saison dernière après avoir pris les commandes du club sous un embargo sur les transferts et incapable de remplacer Eden Hazard après son transfert de 100 millions de livres sterling au Real Madrid. En guidant Chelsea vers le top quatre et la deuxième place de la FA Cup, tout en promouvant les jeunes prometteurs du club en même temps, Lampard a sans doute surpassé. Mais tout cela ne comptera pour rien ce terme. Ayant investi autant d’argent dans de nouvelles signatures, Abramovich voudra un retour significatif, et Lampard sait qu’il n’y aura pas de cachette si les choses ne répondent pas aux attentes des Russes.

« Je suis très conscient qu’un club comme Chelsea, même si nous avons eu une interdiction de transfert, même si l’année a été difficile, les attentes vont augmenter énormément », a déclaré Lampard au podcast High Performance. « Et je dois juste accepter cela dans le cadre de mon travail, et essayer de faire mon travail du mieux que je peux. Et puis si j’ai des relations, entre la gestion [to the board] ou gérer autour de moi, je dois être aussi bon que possible avec ceux-ci, car ils sont vraiment importants. «

La gestion est l’un des plus grands défis à Chelsea. Marina Granovskaia, la réalisatrice russo-canadienne, dirige le club pour Abramovich au quotidien, mais il n’y a qu’un seul patron à Stamford Bridge et il peut être incroyablement exigeant.

Dans son livre «Quiet Leadership», Ancelotti se souvient des moments qu’il a décrits comme des «drapeaux rouges», où Abramovich réagissait avec fureur aux défaites et parfois même aux victoires. Le matin après une défaite en Ligue des champions contre l’Internazionale de Mourinho, Abramovich s’est présenté au terrain d’entraînement de Chelsea à Cobham pour s’adresser à Ancelotti et à ses joueurs « exigeant des réponses ». Il y a eu une réponse positive, l’équipe d’Ancelotti ayant remporté le double de la Premier League et de la FA Cup cette saison-là.

Frank Lampard sera sous pression pour livrer de l’argenterie à sa deuxième saison à la tête de Chelsea. Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via .

Mais après avoir ouvert la saison suivante avec une victoire 6-0 à domicile contre West Bromwich Albion, Ancelotti a déclaré: « J’étais toujours convoqué chez Abramovich cette nuit-là pour recevoir un » habillage « , comme on dit en Angleterre, pour la performance. Un autre drapeau rouge – et un seul match dans la saison. » Ancelotti a été limogé à la fin de cette saison, bien qu’il ait obtenu une place de finaliste en Premier League derrière les champions de Manchester United.

Lampard sait tout cela, ayant été une figure clé de l’équipe de Chelsea à l’époque, il ne se fera donc aucune illusion sur ce qui l’attend.

« J’ai vu comment les dominos peuvent tomber très rapidement », a-t-il déclaré sur le podcast. « Et je pense que si vous vous isolez en tant que manager, je pense qu’ils tombent beaucoup plus vite. »

Chelsea ne sera pas favori pour remporter le titre lorsqu’ils commenceront leur saison à Brighton lundi, mais ils seront certainement de solides prétendants. Ils ont été beaucoup plus occupés que leurs rivaux sur le marché des transferts cet été, et leurs ajouts ont résolu des problèmes dans des domaines clés.

Chilwell et Thiago Silva renforceront la défense, tandis que Havertz, Werner et Ziyech feront de Chelsea une formidable unité offensive, aux côtés du talent qu’ils ont déjà chez Christian Pulisic, Olivier Giroud, Mason Mount et Tammy Abraham. Un transfert de 18 millions de livres sterling pour le gardien du Stade rennais Edouard Mendy assurera la concurrence à Kepa Arrizabalaga, qui n’a pas encore convaincu Lampard qu’il est assez bon pour un club de la stature de Chelsea.

Mais même si Arrizabalaga continue d’être un sujet de préoccupation pour Lampard, le manager de Chelsea ne peut pas se plaindre de cet investissement réalisé dans son équipe cet été. Abramovich a remonté le temps à l’époque où il dépenserait plus que tous les rivaux de Chelsea, mais ce soutien a un prix, et Lampard devra livrer pour s’assurer qu’il ne subira pas le même sort que ses illustres prédécesseurs.