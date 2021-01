Un effort qui a fait Gallego s’est imposé comme le leader incontesté de l’équipe aux yeux des supporters, qui l’habillent sans ambiguïté et qui voit en lui le facteur décisif qui a changé le cours du club de Gijon.. Pour arrondir, il a réussi à sortir de la situation la plus compliquée à laquelle il a dû faire face depuis son arrivée à Gijón, sportive et institutionnelle, en raison de l’épidémie de coronavirus dans l’équipe. L’entraîneur de Suria, en fait, sort de la situation renforcé. Le débat suite à avoir laissé les théoriciens titulaires sur le banc, au profit de ceux qui avaient participé aux derniers matchs, la dernière décision applaudie par les supporters et anciens joueurs d’un entraîneur qui a réussi à se poser à Gijón .

Tout cela ne surprend pas ceux qui le connaissent le mieux, depuis ses débuts en tant qu’entraîneur et dans le monde du football. “J’ai toujours parié sur lui, j’avais beaucoup confiance en ce qu’il pouvait accomplir, donc je ne manque pas la bonne campagne qu’il signe”, explique le légendaire ex-footballeur Rafa Marañón, meilleur buteur de l’Espanyol, dont il est conseiller. Marañón a été l’un des premiers à parier sur Gallego, avant même de devenir footballeur professionnel, dans les catégories inférieures de l’équipe catalane, c’est pourquoi il le considère comme son disciple. “C’est un très bon entraîneur”, confirme l’ex-footballeur, “il sera un entraîneur important pour l’avenir, car il a le bois pour cela.”

Plus encore au Sporting, un club qui s’inscrit parfaitement dans les idéaux de Gallego. “Il a toujours beaucoup travaillé avec les footballeurs locaux, c’est un grand connaisseur des carrières”, remarque Marañón, qui met en évidence une autre de ses qualités: la demande. “Il ne donne jamais rien, il met beaucoup de canne dans les footballeurs, et des gens comme ça, c’est pourquoi il a un bon ‘feeling’ avec les fans»Explique Marañón. “Il me rappelle Carriega”, remarque-t-il en référence au mythique entraîneur qui l’a formé à son époque en tant que sportif. De plus, remarque-t-il, “il a beaucoup de connaissances en football”.

“Je lui ai toujours dit que j’allais finir par m’entraîner en première division, et je ne doute pas qu’il amènera le Sporting”, souligne César Linares, que Gallego a formé au début sur les bancs, dans la Suria de la Troisième Région Catalane: «à Gijón, vous allez en profiter beaucoup». Linares énumère plusieurs des qualités qui ressortent le plus de Gallego: «il a de la personnalité, du charisme, il est face à face et est très sincère». Des valeurs qui, explicitement, “vous mèneront là où vous voulez aller”.

Du point de vue du joueur, l’entraîneur rojiblanco “Il est très exigeant, mais il a un très bon côté humain, il séduit les gens parce qu’il est un leader: vous ne lui obéissez pas, vous le suivez”, ça a un impact, d’ajouter: “ça fait croire que ce qu’il vous dit est le meilleur et c’est le plus important pour un coach”. Il valorise également sa gestion de crise. «Il parvient toujours à tirer quelque chose de bien de ces situations», explique Linares, «cela vous serre quand vous allez mieux, mais cela ne vous écrase pas quand les choses sont pires. Et il répète une phrase que Gallego utilise: “vous vous punissez, vous êtes celui qui décolle et monte le onze”. En ce sens, il précise que «il n’épouse personne, j’étais le capitaine et il m’a laissé sur le banc plusieurs fois ou m’a envoyé sous la douche tôt dans une séance d’entraînement».

À ses côtés à l’époque, en tant qu’entraîneur adjoint, se trouvait Eduardo Maqueda. “J’ai toujours cru qu’il allait rejoindre le football professionnel, car il le vit beaucoup et travaille dur, c’est son truc”, dit-il. Pour Maqueda, Gallego “C’est un patient de football, il passe toute la journée à faire des recherches et à apprendre, parce que c’est sa passion”, en plus d’être «un gagnant né». Sa gestion de la garde-robe se démarque également. “Il n’a pas onze, il a une équipe qu’il serre et fait de tout le monde un ananas, et il meurt avec les joueurs”, remarque-t-il, “il les veut tous branchés et branchés”. Quelque chose qui correspond pleinement à votre idée du travail quotidien. “Il ne sortira jamais de la journée, il termine une séance d’entraînement et pense déjà à la prochaine, mais pas plus”, explique-t-il. Son éthique de travail, en outre, “s’accorde beaucoup avec un club comme le Sporting, avec une grande carrière, dans laquelle il fait beaucoup confiance”, précisant que “s’il voit un gamin qui en vaut la peine, son pouls ne va pas secouer pour donner des minutes, car il leur fait beaucoup confiance ».

“Sachant comment il travaille, vous espérez bien sûr qu’il pourra atteindre le football professionnel”, explique David Charcos, qui a coïncidé avec Gallego en tant qu’analyste à son époque à l’Espanyol: «il a beaucoup de connaissances et aussi d’expérience». Pour cette raison, il comprend que “le sport est très bon pour lui, car c’est un club très important avec une carrière”, mais en demandant que l’engagement envers Gallego “soit à long terme, sans exiger des résultats immédiats, car la deuxième division est très difficile “. Parmi les meilleures qualités de l’entraîneur de Suria, il souligne qu ‘«il est direct, a des idées très claires et sait laisser sa marque de fabrique», louant «qu’il fait un très bon tandem avec Toni Clavero».

Dans l’ensemble, les flaques d’eau ne demandent que “Un peu de chance, car le travail et les connaissances les ont”. Ainsi, il comprend que les meilleurs résultats se verront à long terme. «Il faut regarder le projet dans son ensemble, pas seulement les résultats, car il sait comment construire des équipes très travailleuses, tant en attaque qu’en défense», explique-t-il. Prueba de ello es que “ha sabido hacer que su equipo rindiera igual, incluso con nueve bajas, algunas de jugadores titulares”, explica en relación al brote de coronavirus, “sabe tener a todos lo jugadores enchufados, muy implicados y sabiendo lo que tienen que faire”.

“J’ai travaillé avec lui et je le connais très bien, donc je ne suis pas surpris de ce qu’il réalise”, déclare Antonio Uceda, également analyste à l’Espanyol à l’époque de Gallego et Toni Clavero, “Rien de ce qui peut fonctionner avec tranquillité et ressources ne permettra de réaliser de grandes choses, car c’est très bien”, avec lequel “je savais que tôt ou tard cela allait lui arriver”. En fait, de Gallego valorise également sa capacité d’adaptation. “Il est arrivé dans un Sporting avec des limitations financières, mais il sait comment profiter de ce qu’il a, parier sur de jeunes joueurs qui sont bons”, dit-il. Pour cette raison, parmi ses qualités d’entraîneur, sa lecture des matchs se démarque. «Il sait toujours lire les situations pour en tirer le meilleur parti», remarque-t-il.

Une autre des caractéristiques de Gallego est son engagement dans la carrière. “Pour lui, c’est quasiment obligatoire, et plus encore au Sporting, qui a une grande tradition”, explique Uceda, qui précise également qu ‘”un club comme le Sporting, avec un terrain plein, vous donne toujours un bonus”. En ce sens, l’analyste trouve la clé de la raison pour laquelle les fans soutiennent autant Gallego. “Il est très humble et simple, il s’est fait, et les gens le voient”, Explique. Dans l’ensemble, Uceda souligne: «J’espère qu’il réussit bien et qu’il réussira, car je connais ses capacités et son dévouement». Un avenir positif prédit par toutes ces personnes que Gallego a rencontrées au cours de sa carrière d’entraîneur.