Enol Tamargo, Mateo de la Fuente et Jairo Guerrero, trois cyclistes de l’équipe de jeunes Patria Hispania Seguros, basée à Grado, accompagnés depuis la voiture de leur directeur sportif, Manuel Prieto et du maire de Yernes et Tameza, José Manuel Fernandez Tamargo, réalisé avec LA NUEVA ESPAÑA l’ascension vers un sommet situé à 1 103 mètres d’altitude qui réunit un grand potentiel paysager et sportif. Les trois cyclistes ont seize ans et étudient leur première année de baccalauréat à l’IES Ramón Areces de Grado.

Les cyclistes, en pleine ascension. Miki Lopez

Le parcours commence à Yernes, une ville que l’on atteint après deux kilomètres difficiles, avec une pente moyenne de 8,14% et avec des sections qui atteignent 20% de dénivelé. Les trois affrontent la montée, à peine échauffés, avec les conseils brefs et clairs de leur directeur, Manuel Prieto, et l’œil vigilant du maire, José Manuel Fernández Tamargo.

Les cyclistes sur les dernières rampes sous le regard de José Manuel Fernández Tamargo et Manuel Prieto. Miki Lopez

C’est le début de l’après-midi par temps nuageux, avec un peu de pluie, mais une bonne température. La route est étroite et accidentée, mais en bon état: elle a été goudronnée ces deux dernières années. C’est une courte montée, depuis Yernes, à travers une zone dégagée avec de beaux paysages. Il y a 4,9 kilomètres jusqu’au sommet, avec des sections dures, dont une à 900 mètres, avec des rampes entre 8 et 10% avant d’atteindre le Braña de Serna puis affrontez le dernier tronçon de l’ascension. C’est la partie la plus difficile, avec des pentes comprises entre 10 et 12%, pour se terminer par un autre tronçon d’environ 500 mètres dans lequel la pente atteint 15%. Et maintenant, vous atteignez le Collado, situé au-dessus de mille mètres, où il y a une grande zone de prairie ouverte qui peut facilement abriter toutes les infrastructures qui impliquent une dernière étape du Retour en Espagne.

Mateo, Jairo et Enol sur les premières rampes, avec Yernes en arrière-plan. Miki Lopez

Les trois coureurs s’accordent dans leur analyse de la montée en Fancuaya. «C’est court et explosif», dit Enol Tamargo, tandis que pour Jairo Guerrero, le plus dur est «après Braña Serna. C’est une très belle montée car elle est très ouverte et que les fans apprécieront car elle a des zones avec une large vue sur toute la route ». De son côté, Mateo de la Fuente précise que «ça ressemble beaucoup à Les Praeres, bien qu’en cela le paysage soit plus ouvert ”

José Manuel Fernández, maire Yernes et Tameza, est “excité” que Fancuaya soit choisi comme étape finale de la Vuelta. «Pour la région, ce serait un grand choc à tous les niveaux. Depuis que la nouvelle est sortie, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui veulent connaître la hausse. Espérons que la Vuelta puisse venir, ce serait très bien pour tout le monde »conclut la conseillère.