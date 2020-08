L’ancien porteur de ballon des Bears, Matt Forte, a appelé Brian Urlacher jeudi soir après que le secondeur du Hall of Fame ait partagé un message sur les réseaux sociaux critiquant les joueurs de la NBA pour avoir boycotté les matchs éliminatoires pour protester contre la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin.

L’histoire Instagram d’Urlacher présentait un texte comparant le quart-arrière de longue date des Packers, Brett Favre, sur le terrain après la mort de son père, à des joueurs de la NBA refusant de jouer afin d’exiger des responsabilités et des actions dans leur lutte continue contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

PLUS: Les corbeaux entrent dans les détails avec des propositions de réforme de la police

“Brett Favre a joué le match de la FMN le jour où son père est mort, a lancé 4 touchés en première mi-temps et était une légende pour avoir joué face à l’adversité”, lit-on dans le message. “Les joueurs de la NBA boycottent les séries éliminatoires parce qu’un mec cherchant un couteau, recherché dans le cadre d’un mandat pour agression sexuelle, a été abattu par la police.”

Une vidéo diffusée dimanche soir montrait Blake, un homme noir de 29 ans, se faisant tirer à plusieurs reprises dans le dos par des policiers alors qu’il tentait de monter dans son SUV. Les trois enfants de Blake, âgés de 3, 5 et 8 ans, auraient été à l’intérieur du véhicule. L’avocat de la famille Blake, Ben Crump, a déclaré que Blake était paralysé et qu’il “faudrait un miracle” pour qu’il marche à nouveau.

Blake avait un mandat d’arrêt actif pour agression sexuelle au troisième degré, selon Politifact, bien qu’il ne soit pas clair si les offres de la police savaient quelque chose sur les antécédents de Blake. La Division des enquêtes criminelles du ministère de la Justice du Wisconsin a déclaré que Blake avait admis avoir un couteau dans son SUV. Crump a déclaré que Blake n’avait «rien fait pour provoquer la police», ajoutant que des témoins ont confirmé que Blake «n’était pas en possession d’un couteau et n’avait en aucune façon menacé les policiers».

Forte, qui a joué avec Urlacher à Chicago de 2008 à 2012, a eu une réponse vive pour Urlacher et tous ceux qui “refusent continuellement de reconnaître le racisme et l’injustice”.

“Le commentaire [Urlacher] affiché est dépourvu d’empathie, de compassion, de sagesse et de cohérence. Mais plein d’orgueil et d’ignorance! “A tweeté Forte.” Je prie pour ceux qui ont été aveuglés par leur richesse, leurs privilèges et leur renommée terrestre qui nourrissent l’arrogance dans leur cœur. Et ceux qui refusent de reconnaître le racisme et l’injustice mais choisissent plutôt de mettre leur énergie à le justifier en jugeant rapidement les victimes [sic] la vie comme s’ils avaient eux-mêmes plus de valeur parce que leurs péchés sont différents ou n’ont pas été capturés par l’homme … mais Dieu voit tout. “

Le commentaire @ BUrlacher54 publié est dépourvu d’empathie, de compassion, de sagesse et de cohérence. Mais plein d’orgueil et d’ignorance! Je prie pour ceux qui ont été aveuglés par leur richesse, leurs privilèges et leur renommée terrestre qui nourrissent l’arrogance dans leur cœur. Et ceux qui refusent de

-a continué- – Matt Forte (@ MattForte22) 28 août 2020

Reconnaissez le racisme et l’injustice, mais choisissez plutôt de mettre leur énergie à le justifier en jugeant rapidement la vie des victimes comme si elles-mêmes avaient plus de valeur parce que leurs péchés sont différents ou n’ont pas été pris par l’homme … mais Dieu voit tout – Matt Forte (@ MattForte22) 28 août 2020

Urlacher a également semblé aimer une photo sur Instagram appelant à la libération de Kyle Rittenhouse, un jeune de 17 ans qui a été accusé d’homicide intentionnel au premier degré après avoir tiré sur trois personnes, en tuant deux, lors de manifestations à Kenosha.

Les Bears ont publié une déclaration jeudi pour prendre leurs distances avec Urlacher, l’un des joueurs les plus accomplis de l’histoire de la franchise.

“Les publications sur les réseaux sociaux ne reflètent en aucun cas les valeurs ou les opinions de l’organisation des Chicago Bears”, a déclaré l’équipe dans le communiqué (via NBC Sports Chicago).