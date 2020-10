Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Samedi 31 octobre 2020, p. a11

Ernesto Canto, champion olympique de Los Angeles 1984 et considéré comme le meilleur marcheur du monde de son temps dans l’épreuve des 20 kilomètres, est hospitalisé depuis dimanche et son état est délicat.

Bien que certains médaillés olympiques, managers et athlètes à la retraite connaissent l’état de santé de l’ancien marcheur, la famille Canto Gudiño demande de la discrétion et du respect face à l’adversité qu’elle traverse en ce moment.

Le 18 octobre, Ernesto a célébré son 61e anniversaire avec ses deux enfants, dont l’aîné porte son nom, 28 ans, et Lorenza, 23 ans, ainsi que ses frères et sœurs.

Cantó a pris la décision la plus difficile de sa vie après avoir appris que son cancer avait envahi d’autres organes et que les médicaments ne fonctionnaient plus. Il ne recevait pas de chimiothérapie et sa maigreur était extrême. Il a recherché les meilleurs soins auprès de spécialistes jusqu’à dimanche dernier, il a été admis à l’hôpital Angeles Interlomas.

▲ Canto, qui a triomphé aux Jeux olympiques de Los Angeles de 1984, a été considéré comme le meilleur de son temps dans l’épreuve de 20 kilomètres Photo Jam Media

Ils cherchent à l’honorer

Sa famille ne fait que l’accompagner et il ne reçoit ni visites ni entretiens. Il a évolué favorablement avec les thérapies, ça y est, disait son frère Javier il y a quelques jours.

Hier, sur les réseaux sociaux, il était répandu que le marchista, qui a tout gagné de la jeunesse et a donné la gloire olympique, mondiale, panaméricaine, centraméricaine et aux Coupes de Lugano, est sérieux, et la meilleure façon de l’honorer était de lui rendre hommage.

Certains amis proches de Canto n’ont pas confirmé la sévérité, mais ils disent qu’il ne perd pas la foi qu’il réussira.

Canto avait déjà été hospitalisé l’année dernière pour un problème de foie, comme l’a commenté Carlos Mercenario lors de l’Assemblée du Comité olympique mexicain le 29 novembre 2019 lors d’un entretien informel.