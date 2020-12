Vanderlei Luxembourg. .

Coach Vanderlei Luxemburg, ancien entraîneur du Real Madrid, entre autres clubs, et ex-entraîneur du Brésil, Il a été hospitalisé ce lundi à Sao Paulo après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus pour la deuxième fois, ont rapporté les médias locaux.

Le Luxembourg, actuellement sans équipement, était à Rio de Janeiro avec la famille lorsqu’il a présenté des symptômes liés à la covid-19, avec maux de tête et courbatures sévères, selon le journal O Estado de Sao Paulo et le portail GloboEsporte.

L’entraîneur a décidé de retourner rapidement à Sao Paulo et a recherché des soins médicaux à l’hôpital Sirio-Libanés, l’une des cliniques privées les plus prestigieuses du pays, où il reste entré.

Le centre médical n’a pas encore publié d’informations sur l’état de santé du Luxembourg, qui en raison de son âge, 68 ans, Il fait partie du groupe à risque du nouveau coronavirus.

Sa dernière expérience sur le banc était à Palmeiras, qui l’a limogé en octobre dernier après avoir enchaîné une séquence de trois défaites consécutives au championnat brésilien.

Le Luxembourg dirige l’équipe verte de Sao Paulo depuis décembre 2019 et en juillet, il a été isolé du reste de la population active après avoir contracté le SRAS-CoV-2.

A cette occasion, il s’est rétabli chez lui, il était “asymptomatique” et il a alors assuré qu’il ne ressentait «absolument rien», sans douleur, ce qui ne s’est pas produit dans cette seconde infection, selon ce qui a été publié par la presse locale.

Son remplaçant à Palmeiras, le Portugais Abel Ferreira, a également été testé positif pour la maladie ce mois-ci, bien qu’il soit déjà guéri.

Le Brésil est l’un des pays les plus durement touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus avec les États-Unis et l’Inde, et à ce jour, il enregistre près de 7 millions d’infectés et 182 000 décès.

Le Luxembourg a remporté cinq fois la Ligue brésilienne Entraîneur de Palmeiras (1993 et ​​1994) Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) et Santos (2004). Il a également remporté la Copa América 1999 au Paraguay en tant qu’entraîneur du Brésil.

En 2005, il a dirigé le Real Madrid, mais avant la fin de cette année, il a été licencié.

Par la suite, il a poursuivi sa carrière d’entraîneur au Brésil, bien qu’entre 2015 et 2016 il a tenté sa chance au chinois Tianjin Tianhai.