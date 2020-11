Les dirigeants de Podemos, Pablo Iglesias et Irene Montero, leur masse salariale a été augmentée après la modification des plafonds salariaux dans le parti il ​​y a quelques mois. La limite de trois salaires minimum interprofessionnels (SMI) est passée dans l’histoire et maintenant la formation violette est régie par un système de pourcentage fruit dont bénéficient le deuxième vice-président du gouvernement et son partenaire. Pour aggraver les choses, il y a quelques jours et avec le pays en feu, l’exécutif a augmenté le salaire dans les budgets généraux de l’État de 2021.

Les citoyens voient comment ceux qui allaient régénérer la politique vivent dans des villas de luxe et gagnent de plus en plus d’argent, de sorte que la colère est évidente parmi les Espagnols. L’un de ceux qui a explosé à travers les réseaux sociaux est l’ancien footballeur Jesuli, qui a joué dans des équipes telles que Séville, Celta ou Real Sociedad, entre autres.

Attaque violente contre le chef de Podemos

Quiconque était un joueur sévillan ne comprend pas comment Pablo Iglesias et Irene Montero peuvent gagner cette somme d’argent au milieu de la crise économique en raison de la pandémie de coronavirus, et va plus loin, car dans une vidéo publiée sur Instagram, il se souvient quand le dirigeant de Podemos l’a pensé “Une chose honteuse”, a accusé un député européen. Jesuli a explosé de telle manière que Il a appelé Iglesias “cochon, chien, cochon, gangster et dégoûtant”.

Et c’est que l’ex des sévillans démasque et dépeint le vice-président du gouvernement avec plus de déclarations de lui dans une émission diffusée il y a plusieurs années dans laquelle il discutait avec Albert Rivero, alors dirigeant des citoyens: «Qu’un député européen puisse mettre 6.500 euros à la mois dans le compte où la plupart des citoyens de son pays n’atteignent pas 1 000 me semble scandaleux. Si la plupart de mes citoyens en facturent 1 000, nous devons être un exemple ». Que dira Iglesias à propos de ces déclarations?