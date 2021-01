La tempête Filomena est revenue pour représenter Pedro Sanchez. Il suffit de sortir la bibliothèque du journal pour voir le chef de la PSOE critiquer le gouvernement précédent il y a des années après une tempête de neige similaire à celle qui frappe maintenant l’Espagne pour ne pas avoir pris les mesures appropriées. L’actuel président du gouvernement, qui ne s’est pas présenté pendant les pires moments de la tempête, s’est ensuite cogné la poitrine pour dire qu’il prenait en charge le dossier alors que les communautés avaient déjà pris leurs décisions.

Bref, un nouvel épisode de cynisme de Pedro Sánchez et du gouvernement social-communiste actuel qui a fait exploser de nombreux Espagnols, dont l’ancien footballeur Jesuli. Celui qui était joueur de Séville, du Celta ou de la Real Sociedad, entre autres, a explosé en Instagram contre le président de l’exécutif en récupérant ces vidéos dans la bibliothèque du journal et en accusant durement Pedro Sánchez.

L’attaque dure de Jesuli

«Vraiment, je t’ai donné des pantoufles sur tout ton visage. «Alpargataso» partout sur votre visage. Celui que je vous ai donné … Brave oncle shit, comme tu es dégoûtant », écrit Jesuli au-dessus de la vidéo dans leur Histoires Instagram. Pedro Sánchez a été entendu en arrière-plan il y a exactement deux ans, en janvier 2018, dire ce qui suit: «Nous avons vu des milliers de véhicules coincés sur les routes à cause de la tempête de neige de ce week-end. Le gouvernement s’est limité à prédire la tempête mais sans mettre les ressources nécessaire pour éviter ses conséquences. Le PSOE a exigé la comparution des ministres de l’Intérieur et du Développement et nous exigerons des responsabilités politiques.

«Gouvernement aussi qu’après la crise des chutes de neige est un gouvernement épuisé et caché, C’est une question élémentaire fondamentale de transparence et de responsabilité, les ministres de l’Intérieur et du Développement n’ont pas encore comparu au Congrès des députés pour rendre compte de leur terrible gestion à la tête des deux départements », a ajouté l’actuel président du Gouvernement. Cela vous semble sûrement familier. Jesuli n’a pas été en mesure de se contenir et a attaqué Pedro Sánchez comme il l’a fait auparavant contre Pablo Iglesias.