Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a12

Ce n’a pas été une bonne année pour le ballon chaud national. La Ligue de baseball mexicaine a annulé la saison en raison de la pandémie de Covid-19 et de nombreux joueurs auront perdu 2020. Pour cette raison, Diablos Rojos a développé la Coupe Ensemble pour le Mexique – qui débute ce jeudi dans son stade – pour offrir une activité aux jeunes espoirs et permettre aux téléspectateurs de la Major League Baseball de les observer et, heureusement, d’en signer.

Ce tournoi sera cependant aussi l’occasion d’avoir de l’activité pour certains joueurs expérimentés comme l’ancienne ligue majeure, et aujourd’hui dans les rangs des Pingos, Jorge Cantú, qui rejoint la compétition pour transmettre ses connaissances et, accessoirement, jouer aussi un peu cette année.

Le tournoi pour les jeunes de 15 à 22 ans des Red Devils et Warriors of Oaxaca, sera divisé en quatre équipes qui joueront cette coupe pendant un mois au stade Alfredo Harp Helú.

C’est une belle initiative de Diablos et aussi de Guerreros, car elle n’a pas été jouée toute l’année, souligne Cantú; et en même temps, c’est l’occasion d’observer le talent des deux organisations.

Le joueur partagera son expérience de joueur -parce qu’il fera partie de l’une des équipes-, pour encourager les jeunes et en même temps avoir une activité sur le diamant, car avec l’annulation du LMB il n’a plus joué non plus.

Je viens participer, prendre des chauves-souris et être à la première base, explique Cantú; mon but est aussi d’être en forme, de ne pas perdre un battement (en raison de l’annulation de la saison) et d’exprimer aux gars comment je me conduis aussi bien sur le terrain qu’à l’extérieur.

Compte tenu de la suspension de la saison, la sortie de plusieurs joueurs se fait dans la Ligue du Pacifique qui se joue en ce moment. Cantú est en conversation avec les Sultanes de Monterrey pour analyser la possibilité de les rejoindre en hiver.

La Ligue du Pacifique n’est pas hors de question pour moi, dit Cantú; J’arrive à cette Coupe, car elle n’a pas été jouée toute l’année. Mais si les choses se passent bien avec le Pacifique et Monterrey, avec la situation Covid et les protocoles de santé, alors nous quittons ce tournoi au chaud et nous y participons.

Osuna viendra aussi

Le conseil d’administration des Red Devils a également rapporté que Roberto Osuna, actuel lanceur des Astros de Houston, rejoignait le projet de la Coupe. De plus, ils ont confirmé la présence de téléspectateurs de 26 des 30 organisations majeures.

Le tournoi qui commence demain au stade Alfredo Harp Helú, se déroule dans une bulle dans laquelle il y a un contrôle sanitaire rigoureux des participants. Du jeudi 12 novembre au 12 décembre en finale, deux équipes représentent Diablos Rojos del México et deux représentent Guerreros de Oaxaca.