L’ancien entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a annoncé jeudi qu’il poursuivait le club pour ne pas avoir respecté les termes de son contrat après avoir été limogé le mois dernier.

Barcelone a limogé Setien après sept mois à la tête après la défaite humiliante du club 8-2 en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich le 18 août.

Le club a nommé Ronald Koeman comme son successeur.

Setien a signé un contrat avec le Barça jusqu’en juin 2022, mais il y avait une clause incluse dans l’accord qui aurait permis au club de mettre fin à l’accord l’été prochain.

Un document signé par Setien et trois de ses assistants indiquait que le club n’avait pas respecté leurs contrats de travail.

« Dans mon cas, Quique Setien, il est public et bien connu que le 17 août, le club et le président ont annoncé ma révocation avec effet immédiat », indique le communiqué. « Après un mois de silence absolu de la part du conseil d’administration de Barcelone, et après diverses demandes de notre part, nous n’avons reçu aucune communication du club avant de recevoir hier une lettre via burofax [recorded delivery].

« La lettre a révélé l’intention claire du club de ne pas respecter les contrats que nous avons signés le 14 janvier 2020.

« Compte tenu de tout ce qui a été dit ci-dessus, nous avons ressenti le besoin pour nos avocats de trouver une solution à ce conflit et de prendre les mesures juridiques correspondantes, afin de préserver nos droits et tout ce que nous avions précédemment convenu avec Barcelone. »

Le Barça doit régler le contrat de Setien afin d’inscrire Koeman en tant qu’entraîneur pour la campagne 2020-21.

Les géants catalans débutent la saison à domicile à Villarreal le 7 septembre. 27.