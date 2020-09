L’ancien receveur de la NFL Josh Bellamy fait face à des accusations de fraude et de complot après avoir prétendument obtenu un faux prêt de secours COVID-19 dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir 24 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Les procureurs du sud de la Floride ont affirmé jeudi que Bellamy, un résident de Saint-Pétersbourg, et 10 autres personnes avaient conspiré pour déposer des dizaines de fausses réclamations dans le cadre du programme de protection de la paie (PPP), le groupe obtenant au moins 17,4 millions de dollars. Bellamy a été accusé de fraude électronique, de fraude bancaire et de complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire. Il a été arrêté jeudi et traduit devant un magistrat fédéral de Floride.

Bellamy, 31 ans, a reçu un prêt de 1,24 million de dollars pour sa société, Drip Entertainment LLC, puis a dépensé 166 774 dollars du produit dans un casino et en bijoux et articles de luxe, affirment les procureurs. Il aurait également retiré plus de 302 000 $. Les procureurs affirment en outre que Bellamy a tenté d’obtenir des prêts pour les membres de sa famille et ses proches collaborateurs.

Le PPP a été créé pour aider les petites entreprises à faire face aux pertes de revenus causées par l’épidémie de COVID-19.

Les Jets ont libéré Bellamy mardi, mais une source a déclaré à Rich Cimini d’ESPN que l’équipe n’était pas au courant qu’il était sur le point d’être arrêté. L’équipe a placé Bellamy sur la liste des personnes physiquement incapables de performer en mai alors qu’il continuait de se remettre d’une blessure à l’épaule qu’il avait subie la saison dernière.

Bellamy a commencé sa carrière avec les Chiefs en 2012 en tant qu’agent libre non repêché. Il a ensuite joué avec Washington et les Bears avant de rejoindre les Jets la saison dernière avec un contrat de 5 millions de dollars sur deux ans (conditions par Cimini). Il est apparu dans sept matchs pour New York, jouant principalement dans des équipes spéciales. Il a eu deux réceptions pour 20 verges.