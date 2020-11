Un Langreo-Sporting B.

Dans le football, celui qui pardonne finit par le payer. Le Sporting B a perdu de nombreuses occasions de condamner et a trouvé un but de Langreo à la dernière minute. Des tableaux au tableau de bord (1-1) dans le duel entre Asturiens en Deuxième B, qui laisse la filiale de Gijon avec un sentiment de mécontentement, et avec la joie de rester invaincue pour l’équipe du Barça.

Le jeu a commencé avec le contrôle et la domination locale, avec Langreo cherchant plus intensément le but. Mais, malgré la création de plus de danger, c’est le Sporting B qui a pris la tête après 14 minutes de jeu. La filiale l’a fait grâce à une combinaison de César García avec Álvaro Santamaría, qui a quitté son rival, mais son tir a été arrêté par Adrián Torre. Cependant, le rejet est tombé à César García, qui s’est calmement défini parfaitement avec le but rival hors de sa position, pour mettre le 0-1 sur le tableau de bord.

Cet objectif n’a pas modifié le script. Le Sporting B, réglé avec les deux en faveur, s’est retrouvé à l’aise et s’est tenu avec une bonne approche. Le Langreo, pour sa part, n’a pas été modifié non plus, et a décidé de garder son pari calme pour recréer des chances. À l’approche de la demi-heure de jeu, Pana a effleuré l’égalisation avec un bon coup franc du bord de la zone qui s’est élargie.

Le Sporting B avait la possibilité de marquer son deuxième but à 35 minutes, dans une autre bonne contre-attaque, mais son tir a été arrêté par un défenseur de Langreo alors qu’Adrián Torre était déjà battu. La pause a été atteinte avec une victoire favorable pour les habitants de Gijón, qui se sont retrouvés de plus en plus à l’aise au fil des minutes.

En seconde période, le Sporting B avait la possibilité de marquer grâce à Berto, après avoir volé un ballon, mais son tir est passé largement. La réponse est venue de De Baubang, qui a été expulsé par Christian Joel alors qu’il était sur le point de tirer. L’équipe de Gijon, qui a maintenu son pari sur la contre-attaque, avait la possibilité de marquer grâce à Koné, après une bonne passe d’Iván Elena, mais son tir est venu près du poteau.

Ils ont également eu leurs chances de marquer Santamaría, Zalaya et Lucas. Le Sporting B n’a pas condamné quand il le pouvait. Et il a fini par payer pour cela. À une minute de la fin, Miguel Santos a tenté sa chance de l’extérieur de la surface et a battu Christian Joel avec son tir puissant.

L’Union Populaire de Langreo s’est formée dès le début avec Adrián Torre, Cristian, Gonzalo, Alain, Ketu, Álvaro Gómez, Marenya, Davo, Miguel Santos, Pana et Xurde.

Le Sporting B, quant à lui, alignait Christian Joel, Enol Coto, Zalaya, Marcos Trabanco, Mateo Arellano, Mecerreyes, Iván Elena, César García, Koné, Berto et Álvaro Santamaría.