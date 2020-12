Un Langreo-Sporting B.

L’Unión Popular de Langreo a réalisé un point très précieux contre Cultural Leonesa, dans un beau duel à Ganzábal, dans lequel l’équipe du Barça a profité du coup franc pour surmonter les deux fois où l’équipe visiteuse a pris la tête du tableau de bord.

Le Cultural Leonesa, poussé à plaire à son nouvel entraîneur, est sorti renversé pour la victoire. Il n’y avait même pas cinq minutes lorsque Bravo semblait se diriger vers un centre latéral dans le filet. L’équipe léonais était plus à l’aise dans cette section, qui avait même eu un tir d’Héctor au poste. Mais Langreo a été reconstruit, déjà les coups de pied arrêtés, Pana a réussi l’égalité.

Lorsque le jeu était plus contrôlé, Langreo Dioni a empêché le ballon de passer la ligne de fond à la mi-temps et Sergio Marcos a semblé marquer dans la petite zone à volonté.

La deuxième partie du Culturel a proposé de condamner le parti. Il est entré en collision avec la barre transversale et une fois de plus, le match est devenu la domination du Barça, à la recherche d’une égalité. Davo a réactivé Langreo, qui avec l’entrée d’Allyson, a maintenu son insistance sur la zone rivale. Et ainsi est venu, encore une fois des coups arrêtés, un autre but de Langreo. Ketu l’a fait avec une tête sur coup de pied de coin, après une sortie ratée du gardien de but culturel.

L’Union Populaire de Langreo s’est formée avant la Leonesa Culturelle depuis le début avec Adrián Torre, Miguel Santos, Gonzalo, Alain, Puras; Marenyá, Xurde; Davo, Álvaro Gómez, Ketu; et velours côtelé.