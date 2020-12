Lors de la troisième saison, la saison 2019-2020 s’est terminée brusquement, il a été décidé qu’il n’y aurait pas de relégation et la suivante a commencé à s’organiser. 2020-21 a bien commencé dans les Asturies, à la mi-octobre, après un été au cours duquel la région semblait avoir un peu contrôlé la pandémie. La situation nous a permis de jouer une journée avec le public dans les champs et peu de temps après, les choses ont commencé à mal tourner. L’incidence des cas de covid-19 est montée en flèche dans la région et la Principauté a interdit au public tout type d’activité, y compris les sites sportifs.

But de Gijón Industrial contre Caudal, à Hermanos Antuña, à Mieres. | Irma Collin

Cela a conduit au report de trois jours de Third, après que la compétition a repris à huis clos et le dernier jour qui a été joué avant les vacances de Noël, les fans ont finalement pu retourner sur les terrains de football. À cela, il faut ajouter des équipes dont les effectifs ont dû se confiner en raison d’avoir été en contact étroit avec une personne infectée, ce qui, outre les problèmes personnels que cela a entraîné, a conduit à plus de reports et plus de complications pour mener une Ligue dans que les clubs font tout ce qu’ils peuvent pour conserver leurs listes et leurs activités, malgré l’énorme réduction des revenus liée aux restrictions de mobilité.

“Petit à petit, ce que doit être Avilés se construit, une équipe Second B avec des aspirations à monter en Second”

Abraham – Entraîneur d’Avilés

Pour Abraham, entraîneur d’Avilés, cette saison est spéciale et, malgré tout, très positive pour l’entité: «Sportivement ça va bien et, en plus, les gens rejoignent l’équipe, j’espère que les résultats nous accompagneront; mais le plus important a été le changement de propriétaire et que, petit à petit, Avilés se construit, une équipe Second B avec des aspirations à monter en Second ». Bien sûr, il est conscient des difficultés qu’il va rencontrer cette saison: “Tout est nouveau, les groupes sont plus courts, donc il y a moins de marge de manœuvre, mais cela ne doit pas servir d’excuse”. Quant au retour du football après la pause où les gens ne pouvaient pas entrer sur les terrains, il précise que “personne ne pensait au joueur, beaucoup étaient sans paiement depuis mars”.

Une dispute lors de la Ceares-Mosconia. | Juan Plaza

L’un des grands rivaux d’Avilés dans le sous-groupe A du troisième est Caudal, équipe dirigée par Chuchi Collado. Pour lui «après la déception des barrages», lorsqu’ils ont perdu contre Covadonga en finale pour la promotion en deuxième B, «nous avons assez bien été dans la compétition, il faut la terminer ce semestre». Concernant la particularité de ce cours, le technicien Caudal explique que “c’est rare, on a commencé à ne pas pouvoir s’entraîner en groupe, sans pouvoir se changer dans les vestiaires”. Il voit le public revenir dans les domaines «essentiels à l’économie des clubs».

Dans l’autre sous-groupe, B, des équipes comme L’Entregu ont du mal à entrer dans le top 3 et à se battre pour la promotion. Mais pour Marcos Suárez, l’entraîneur de l’équipe pendant six saisons, la satisfaction en est une autre: «Ce qui ressort le plus, c’est à quel point mes joueurs sont conscients, ce sont de jeunes enfants qui travaillent. et ils font face à cette situation avec une grande responsabilité ». Il assure également que l’important est “d’avancer” et estime qu’il est essentiel “que les gens viennent aux champs, économiquement c’est une catastrophe”.

“Vous ne savez pas quelles conditions économiques vous allez avoir, nous avons dû nous reconvertir, faire sortir plus de gens de la maison et réduire le budget”

Luis Arturo – Entraîneur Llanes

Dans ce même groupe, Llanes s’est fixé comme objectif la permanence. Pour son entraîneur, Luis Arturo, le plus compliqué est “l’incertitude”: “Vous ne savez pas quelles conditions économiques vous allez avoir, nous avons dû nous reconvertir, faire sortir plus de gens de la maison et réduire le budget”, ajoute-t-il. Et au retour en janvier, sa recommandation est de «prendre des précautions extrêmes». Les enjeux sont élevés.