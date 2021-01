Jusque-là, Ansuriza n’avait joué au football dans aucune équipe. “Nous avons joué sur les terrains de l’école, avec des amis, mais plus que des matchs de football ressemblaient à des batailles”, se souvient-il avec grâce. “Nous avons joué 50 contre 50 et même les prêtres portaient leurs soutanes”. Son sport, à cette époque, était le basketball. “C’était d’autres fois, maintenant les enfants vont aux tournois internationaux avec l’école et notre voyage le plus lointain était à El Natahoyo”, explique l’ex-footballeur vétéran.

Ce jeune a recueilli le témoignage que des joueurs comme Biempica avaient formé il y a des années. «Il a disparu pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que la fédération l’oblige à se reformer», dit Ansuriza. “Des centaines d’enfants de partout dans les Asturies se sont présentés et j’ai été l’un des élus”. La raison s’explique par les qualités du footballeur qui, bien que droitier, jouait près de l’aile gauche. “Il l’a bien frappé des deux jambes, il a bien dribblé et il n’était pas lent”, résume Ansuriza.

Après la jeunesse, il a fait le saut vers Deportivo Gijonés, une filiale de sportinguista, où il a joué une poignée de matchs jusqu’à faire ses débuts avec la première équipe. C’était à Sabadell, lors d’une réunion qui a laissé Ansuriza avec une marque indélébile. “Au début du match, un vétéran de l’équipe adverse s’est approché de moi et m’a dit:” En bougeant, je vais te tuer “”, dit-il avec empressement à l’intimider et à le rendre nerveux. “Heureusement, mon collègue Pellicer, qui était plus âgé, l’a écouté et est venu me défendre.” C’était “un mauvais moment pour le Sporting”, avec le club de deuxième division, où “nous n’avions pas l’air très bien”, et traversant des difficultés financières. “Il n’y avait pas une seule peseta”, a condamné Ansuriza, “Je me souviens de cette époque avec bonheur, mais les vétérans pas tellement, parce qu’ils ont été mal payés et en retard.” Une situation qui a changé avec le changement de présidence et l’arrivée de Víctor Manuel Felgueroso aux commandes. «Je ne sais pas comment il l’a fait, mais il a payé tout le monde», applaudit-il.

Ansuriza n’a joué que deux saisons dans le football professionnel, toutes au Sporting. Un pas court, mais qui garde un très bon souvenir. «Cela signifiait beaucoup», dit-il, “C’était le meilleur, étant enfant, tout le monde voulait jouer pour le Sporting”. Bien qu’il avoue que, en jouant ces matchs à l’école, en demi-match en demi-terrain, “je n’ai jamais rêvé de pouvoir jouer pour le Sporting.”

Un jalon que l’ancien joueur de rojiblanco a franchi. Après avoir fermé son temps au club de Gijon, Ansuriza est allé avec plusieurs anciens joueurs du Sporting à Candás. Ils l’ont fait main dans la main avec l’ancien entraîneur de rojiblanco Emilio. Là, il a joué deux saisons et, après cela, un match plus lâche avec Pelayo, où il est venu coïncider avec Prendes, un autre ancien joueur de sport vétéran.

L’amitié, précisément, est le meilleur souvenir qu’il garde du football. “Nous avions une très bonne relation dans le vestiaire”, souligne-t-il. Et tout cela malgré le fait que «nous étions quatre ou cinq très jeunes enfants et les autres étaient très vétérans, ils nous ont pris dix ou douze ans». Cela ne les a pas empêchés de se retrouver après l’entraînement pour boire un verre. «Nous continuons à entretenir des relations et des contacts», souligne Ansuriza: “Le meilleur du football, ce sont ces amitiés qui restent”.

Cependant, pour l’ancien joueur du Sporting, «le football d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ce qu’il était. Il suffit de voir l’équipement, les bottes ou les balles. Avant de frapper un coup de tête à un et vous vous souvenez de trois jours ». Les kits ont également changé, comme le souligne Ansuriza lui-même. «Les chemises d’aujourd’hui n’ont aucune comparaison avec celles que je portais. Comme ce serait un match pluvieux, à la fin du match, le maillot pesait quinze kilos ou plus “, raconte-t-il.

Après avoir quitté le football, il a aidé son père, qui avait plusieurs bateaux de pêche et a ensuite travaillé comme agent commercial. Maintenant, l’actualité du Sporting continue “à la télé, car je suis mal à l’aise sur le terrain”. La faute réside dans plusieurs opérations aux genoux, dont l’une a été blessée en jouant au football, touchant les ligaments et le ménisque. “Cette année, avec un peu de chance, nous pouvons nous battre pour être au sommet”Dit la voix de l’expérience d’Ansuriza, qui est venu au Sporting et a réalisé son rêve grâce à une annonce à la presse.