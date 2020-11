Lanús Oui Bouche Ils s’affronteront ce samedi à 21h15 à la date 1 de la zone 4 du Coupe de la Ligue professionnelle. Le match aura lieu au stade Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez et peut être vu sur l’écran de TNT Sports.

Le tournoi commence et Garnet joue aujourd’hui contre Xeneize. Le match correspondant à la première journée de l’Argentine – LPF Cup 2020 se jouera à partir de 21h15 dans la Fortaleza.

L’entraîneur de Lanús, Luis Zubeldia Sa formation n’est pas confirmée, mais on estime qu’elle sera 4-3-3 avec Lautaro Morales dans les buts; Leonel Di Plácido, Ousmane N´Dong, Kevin Lomónaco et Julián Aude sur la ligne défensive; Facundo Pérez, Fernando Belluschi et Gastón Lodico au milieu; et Pedro De La Vega, Nicolás Orsini et Franco Orozco dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Michelangelo Russo Ils sortiraient sur le terrain avec une stratégie 4-4-2 avec Agustín Rossi sous trois bâtons; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra en défense; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano et Edwin Cardona au milieu de terrain; et Carlos Tevez et Ramón Ábila à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match est Fernando Rapallini.