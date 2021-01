Braian Romero a augmenté le compte dans le Lanús c. Défense et justice. L’attaquant a profité d’une erreur de la défense rivale pour porter le score à 2-0 en finale de la Coupe d’Amérique du Sud.

Une haute pression a servi l’équipe dirigée par Hernán Crespo dans la seconde moitié de Lanús vs. Défense et justice. De cette façon, l’équipe dirigée par le joueur de la Coupe du monde avec l’équipe de l’Albiceleste a atteint 2-0 en finale de la Copa Sudamericana. L’attaquant Braian Romero a été le buteur à Cordoue.

Miguel Merentiel, entré dans l’étape complémentaire, a empêché le «Garnet» d’avoir la possibilité de sortir en jouant par le bas. C’est ainsi que l’attaquant uruguayen a causé l’erreur d’Alexis Fontanilla. Le défenseur vénézuélien a rendu le ballon au gardien Lautaro Morales, mais n’a pas eu l’intervention du buteur de «Halcón».

Braian Romero a été attentif au développement de toute la séquence depuis le centre du terrain et à quelques mètres de la grande zone de Lanús. Ensuite, le joueur de Défense et Justice a couru vers le ballon et, face à la passivité de la défense adverse (tous restés immobiles), le 31e est arrivé devant le gardien.

Romero, 29 ans, a décidé d’envoyer le ballon sur Morales pour décréter le deuxième du «Halcón» en finale de la Coupe d’Amérique du Sud qui se déroule dans l’état de Mario Alberto Kempes. De cette manière, le joueur, qui était dans le football brésilien en 2019, a remporté 10 victoires dans la compétition continentale.

Auparavant, Braian Romero était protagoniste du 1-0 Defence and Justice. L’attaquant a participé au but converti par Adonis Frías, car il a envoyé un service qui a causé l’erreur des “ grenats ” et la définition ultérieure de son partenaire.

L’attaquant argentin Braian Romero est devenu le meilleur buteur de la Copa Sudamericana 2019 ce samedi en inscrivant 10 buts en 9 matchs avec Defence and Justice, un exploit qu’il a férocement célébré et plus encore pour la joie de vivre après avoir souffert de polyarthrite rhumatoïde qui l’a empêché. marcher il y a 9 ans.

Le meilleur buteur du concours reste Eduardo Vargas, qui en 2011 a marqué 11 buts en tant que joueur pour l’Université du Chili.

Romero, aujourd’hui avec 10 buts, et le Chilien Humberto «Chupete» Suazo en 2006 pour Colo Colo, étaient à un but d’égaler le record de Vargas.

L’attaquant argentin qui a marqué le deuxième but de la victoire 3-0 contre Lanús ce samedi, a passé son test le plus difficile lorsqu’il est tombé malade et a arrêté de marcher.

Après son passage à Acassuso, Romero a joué pour Colón, Argentinos Juniors, Independiente de son pays et à l’Athletico Paranaense brésilien jusqu’à ce qu’il atteigne la Défense et la Justice.

Il a marqué trois buts contre le Chilien Coquimbo Unido en demi-finale et ses scores ont conduit le «Halcón» à voler au sommet grâce à ses coups sûrs et son adresse au tir dans les filets adverses.

À la décision jouée aujourd’hui à Córdoba, ils sont arrivés avec des options pour atteindre le sommet de l’attaquant argentin, son compatriote Nicolás Orsini, de Lanús, avec 6 buts; et Gilberto, de la Bahía éliminée, avec le même montant.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER