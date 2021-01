Le tournoi qui a débuté avec la première phase en février de l’année dernière, se terminera finalement presque un an plus tard, précisément le samedi 23 janvier à partir de 15 heures (heure péruvienne) et sur le signal DIRECTV Sports Peru. Lanús et Defensa y Justicia sont les finalistes qui se battront pour devenir le deuxième tournoi le plus prestigieux d’Amérique. Ensuite, nous vous apportons les meilleures cotes de les bookmakers les plus importants.

Lanús c. Défense et justice EN DIRECT sur DIRECTV Sports: minute par minute pour Copa Sudamericana

Du dernier au dernier

C’était le dernier quota argentin pour le Sud américain. Onzième de la Super Ligue argentine 2018-19, a contourné la phase 1 après avoir battu l’Université catholique d’Équateur 3-2 au total. Dans la phase 2, ils ont avancé aux buts à l’extérieur après 6-6 au total. Pour la phase finale, il se heurterait à Bolívar de Bolivie en «huitièmes» (7-4 au total), à Independiente de Argentina en «quarts» (3-1 au total) et avec le Velez Sarsfield L’Argentin en «demi-finale» (4-0 au total) pour décrocher une place en finale du tournoi continental.

Pour ce classement catégorique, le «Garnet» a dépassé le minimum au match aller et a battu 3-0 au match retour. Depuis, il n’a joué à aucun match, le temps qu’ils ont l’habitude de se reposer et de ne penser qu’au match décisif. La principale perte sera celle du leader et capitaine, Lautaro Acosta, suspendu en raison de l’accumulation de jaunes; cependant, le tireur vétéran, José «Pepe» Sand, promet de mener l’attaque des hommes de Luis Zubeldia. Le bookmaker SolBet paie 2,77 une victoire au casting argentin.

Finaliste d’un autre tournoi

Il a atteint la phase 2 de la Sud américain après avoir terminé troisième du groupe G du Coupe Libertadores. Le premier rival à gagner serait le Sportivo Luqueño Le Chili et un total de 3-2 ont suffi pour passer à la phase finale. Dans cette étape, il a battu Vasco da Gama du Brésil par un total de 2-1 dans les huitièmes, Bahia, également brésilien par un total de 4-2 en “ quarts ” et le Royaume de Coquimbo grâce à un 4-2 absolu en «demi-finale» et ainsi atteindre la finale de la Copa Sudamericana.

Comme son rival samedi, sa dernière rencontre a eu lieu en demi-finale: le match aller à 0 au Chili et le 4-2 en Argentine a consacré «Defe» et lui a permis d’avoir une place en finale. Le repos est un prix dont ils sauront profiter. Hernan Crespo, L’entraîneur de «Halcón», sait jouer les finales et les gagner; la gloire est entre leurs mains et entre les pieds de leur peuple. Ils promettent de ne pas décevoir lors de leur première finale internationale. Bookmaker SolBet paie 2,35 pour une victoire en défense, tandis que d’autres bookmakers aiment Inkabet payer 2,40 et Betsson 2.45.

Contexte

Avec 21 rencontres précédentes, le «Garnet» a l’avantage avec 7 victoires pour eux, sur les 5 du «Defe»; 8 liens ferment le compte. En fait, la dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était pour la Coupe Diego Maradona 2020 et le duel s’est terminé par un match nul à 1. Si la parité se répète, dans les 90 règlements, la maison de paris SolBet paie 3,20, alors que Betsafe payer 3,29 et DoradoBet payer 2,95.

