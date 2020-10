Mis à jour le 30/10/2020 à 17:32

Il y a 7789 kilomètres qui séparent le Sénégal de l’Argentine. Malgré cela, Ousmane Ndong a toujours eu une affection très particulière pour le pays de River Plate. Il n’avait jamais mis les pieds sur les terres de Gaucho, mais il savait déjà ce que c’était que de pleurer pour «l’Albiceleste», et plus encore de voir sa plus grande idole, Lionel Messi, triste.

«La seule chose que je savais sur l’Argentine était le football. Je ne connaissais même pas le barbecue. Il a toujours regardé les matchs de l’équipe nationale en Copa América ou en Coupe du monde. Je me sentais argentin au Sénégal. Le jour où l’Argentine a été éliminée aux États-Unis et que Messi pleurait, je n’ai pas dîné à la maison. Je ne l’ai dit à personne, mais j’ai aussi commencé à pleurer. Il avait tort, comme s’il était argentin, à cause de l’amour que j’ai pour Messi », a-t-il déclaré à La Nación.

En 2018, il a eu l’opportunité de sa vie. Après plusieurs années à «Angelo Afríca», un centre de formation au Sénégal, on lui a proposé de tenter sa chance dans le football argentin. Il n’a pas hésité une seconde dans sa réponse, et en quelques semaines il était déjà en train de marcher sur l’aéroport d’Ezeiza.

Depuis le début, cela n’a pas été facile. La langue a été la première barrière qu’il a rencontrée. Sa langue maternelle est le français et il connaît un peu (presque rien) l’anglais. Il a décidé d’apprendre l’espagnol lui-même. Sa méthode d’apprentissage était d’écouter et de répéter.

En ce qui concerne le football, il n’a pas eu beaucoup de problèmes, car c’est un sport universel. Ses prouesses physiques, accompagnées de sa grande technique, l’ont amené à revêtir la ceinture de capitaine Lanús et peu de temps après avoir été promu dans la première équipe dirigée par Luis Zubeldía. C’est l’un des paris du «Garnet» pour le tournoi argentin qui débute ce week-end.

Ses performances exceptionnelles en Argentine ne sont pas passées inaperçues dans son pays, où elles suivent de près son passage dans le football sud-américain. On parle de lui, ainsi que de Sadio Mané, un ami d’enfance, qu’Ousmane connaît très bien.

«C’est un personnage, il ne se soucie pas du luxe, il ne se soucie de rien. Il aime être avec sa famille et ses amis. Il aime bavarder, rire de la merde. Il n’aime pas la bière, la foutre en l’air ou même va danser. Il sait que je suis ici, même dans mon pays on parle de moi tous les jours dans les médias. Au Sénégal, on parle de Lanús », a-t-il conclu.

