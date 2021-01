Lanús et Défense et Justice Ils s’affrontent ce samedi 23 janvier pour le titre de la Coupe d’Amérique du Sud 2021 au stade Mario Alberto Kempes. Conmebol a annoncé l’équipe d’arbitrage qui cherchera à mener à bien le match, à la fois ceux qui seront sur le terrain et dans l’arbitrage vidéo controversé, et il y a deux connaissances du football péruvien: Victor Hugo Carrillo et Julio Bascuñán.

Le juge péruvien sera le troisième arbitre assistant dans la salle VAR, tandis que l’arbitre chilien, rappelé pour le duel entre le Pérou et le Brésil pour les qualifications, sera celui qui commandera l’arbitrage vidéo.

En ce qui concerne le terrain, le Vénézuélien Jesús Valenzuela sera l’arbitre principal. Les juges adjoints seront les Uruguayens Nicolás Taran et Richard Trinidad. Le quatrième officiel est également l’Uruguayen Andrés Matonte et le 5e. L’arbitre est Jorge Urrego (Venezuela).

Neuvième titre

Le ‘Garnet’ ira pour sa troisième conquête internationale et le septième titre de son histoire sous la houlette de Luis Zubeldía, une référence de l’institution qui ira aux 40 ans pour son premier championnat.

Du côté de la Défense et de la Justice, pour sa quatrième participation à la Coupe d’Amérique du Sud -à laquelle s’ajoute le Libertadores 2020-, il optera pour un titre qui ouvre ses vitrines puisque l’ensemble de la ville de Florencio Varela n’a encore remporté aucune couronne au niveau local.

L’équipe gagnante donnera au pays son neuvième titre dans cette compétition continentale.

