Parce que c’est la principale nouveauté. Les neuf joueurs dynamiques de la première équipe qui avaient été infectés sont déjà à la disposition du coach: Nacho Méndez, Manu García et Pablo Pérez – qui ont déjà joué pendant une minute -, mais aussi Pelayo Suárez – qui a joué le match complet avec la filiale hier -, Gaspar, Guille Rosas, Gragera, Pedro Díaz et Mariño, le dernier à formation, cette semaine. Au moins, ils ont une décharge médicale, ce qui n’est pas la même chose qu’une décharge compétitive, comme l’a déjà précisé l’entraîneur de rojiblanco, qui voit à contrecœur comment la pause après les vacances et les arrêts maladie, ainsi que les conséquences de la maladie, peuvent les affecter.

L’entraîneur du sportinguista a déjà avancé que la décision “n’est pas difficile”, puisque “je suis très clair sur ce que nous allons chercher”, tout en admettant que “j’ai plus de variantes”. On suppose que Diego Mariño remplacera Christian Joel sous les bâtons et que Guille Rosas peut défier Bogdan pour la position sur le côté. L’entrée de Manu García par Carmona est une autre variante probable. Le bon rôle de Cristian Salvador au milieu de terrain fermerait la porte à Pedro ou Nacho Méndez et Cumic, qui commence à se sentir à l’aise, ferait de même avec Gaspar.

Cependant, le line-up Sporting pourrait être celui composé de Mariño sous les bâtons; Bogdan, Babin, Borja López et Saúl en défense; Cristian Salvador et Javi Fuego dans le double pivot; Aitor et Cumic dans les groupes; Manu García comme milieu de terrain et Djurdjevic comme attaquant.

Le Sporting cherchera donc une victoire qui leur permettra de commencer le deuxième tour comme le premier terminé: gagnant et sans quitter les positions de barrage. De son côté, Castellón a un nouvel entraîneur, après l’arrivée de Juan Carlos Garrido, dont ses intentions tactiques, comme Gallego déjà avancé, sont inconnues.