Après un lundi effréné de comptage et de remise des signatures, tout semble indiquer qu’il y aura quatre candidats à la présidence de Club de football Barcelone, en attendant le décompte officiel du conseil électoral du club, qui sera Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud.

2257 signatures requises passer du statut de pré-candidat à celui de candidat et de pouvoir être voté aux élections, qui sont prévues le 24 janvier, si la pandémie ou les restrictions n’obligent pas à modifier la date.

Après la clôture de la collecte des signatures, période qui a débuté le 23 décembre, seuls quatre des neuf candidats affirment avoir passé la coupe: Laporta, Font, Freixa et Rousaud, par ordre de soutien remis au club à l’Auditori 1899 .

L’ancien président entre 2003 et 2010 Joan LaportaAprès avoir perdu les élections de 2015 face à Josep Maria Bartomeu, récemment démissionné, cette bataille électorale commence fort avec 10257 signatures soumises, 8 000 de plus que nécessaire.

Ils sont bien plus que ceux présentés en 2003 (5 725), lorsqu’il a remporté les élections, et en 2015 (4 272). En fait, ils sont plus que ces deux chiffres ajoutés. ET plus que les signatures délivrées ce lundi par le reste des candidats cela passerait la coupe, puisque Font (4 710), Freixa (2 821) et Rousaud (2 510) ajoutent 10 041 signatures entre les trois.

En revanche, le reste des candidats est exclu de la course électorale. L’un des promoteurs de la motion de censure à Bartomeu et à son conseil d’administration, Jordi Farré, est resté à 2 082 signatures – 175 partisans après avoir passé la coupe.

En outre, l’ancien directeur avec Bartomeu Xavi Vilajoana (1968), ainsi que Lluís Fernández Allah, lors de sa première tentative et de sa première incursion dans l’environnement Blaugrana, avec 1177 signatures soumises.

D’un autre côté, Pere Riera n’a pas voulu révéler le nombre de signatures soumisesMais il est arrivé seul avec ses mains dans ses poches. Quelque chose qu’il n’a pas fait Agustí Benedito, deuxième en 2010 et troisième aux élections de 2015, qui était le seul des neuf candidats à ne pas vouloir remettre les signatures en confirmant, le matin, qu’il n’était pas arrivé au tribunal.